إشبيلية.. «4 من 12»!

مدريد (أ ف ب)



واصل إشبيلية بداية موسمه المخيبة بتعادل أمام ضيفه إلتشي 2-2، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل إيساك روميرو (28)، والشاب بيكي فرنانديس (85) لإشبيلية، فيما أحرز البرتغالي أندريه سيلفا (54) ورافا مير (70) هدفي إلتشي.

وواصل إشبيلية بهذا التعادل، بداية موسمه المخيبة، إذ لم يفز سوى في مباراة واحدة حتى الآن أمام جيرونا في المرحلة الماضية (2-0)، وذلك بعد خسارتين في المرحلتين الأوليين أمام أتلتيك بلباو (2-3) وخيتافي (1-2) توالياً، ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

في المقابل رفع إلتشي رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وواصل بدايته المثالية، إذ لم يخسر في الدوري حتى الآن.

يُذكر أن إلتشي استهل موسمه بتعادلين في المرحلتين الأوليين أمام ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد توالياً بالنتيجة عينها بهدف لمثله، قبل تسجيل انتصاره الأول أمام ليفانتي (2-0) في المرحلة الماضية.

وكرّس إشبيلية بهذه النتيجة أفضليته على إلتشي، معززاً سلسلته الإيجابية أمامه إلى ست مواجهات توالياً من دون خسارة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، علماً أنهما تواجها 51 مرة في كافة المسابقات، كان نصيب إشبيلية منها 23 انتصاراً، مقابل 14 تعادلا، و14 انتصار لإلتشي.

ويعود آخر انتصار لإلتشي إلى السادس من مارس 2021 ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري موسم 2020-2021 على أرضه بهدفين لهدف.