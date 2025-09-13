جرينوود نجم «حفل رباعية» مارسيليا



مارسيليا (أ ف ب)



قاد الجناح الإنجليزي مايسون جرينوود فريقه مارسيليا إلى انتصار كبير على ضيفه لوريان منقوص العدد 4-0، على ملعب فيلودروم، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجّل لمارسيليا جرينوود (13) والوافدون الجدد بنجامان بافار (20) والإنجليزي أنجل جوميز (33) والمغربي نايف أكرد (90+3).

ورفع مارسيليا رصيده إلى ست نقاط، محققاً فوزه الثاني مقابل خسارتين، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لوريان عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر من فوز واحد وثلاث خسائر، أكبرها أمام ليل في المرحلة الماضية 1-7.

ولعب لوريان منقوصاً منذ الدقيقة العاشرة، وذلك بعد طرد الكاميروني دارلين يونجوا، إثر مسكه الظهير الأيمن البنمي لأصحاب الأرض ميكايل موريو داخل منطقة الجزاء، فطرده الحكم واحتسب ركلة جزاء، قبل تأكيد قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».

وترجم جرينوود ركلة الجزاء بنجاح إلى يمين الحارس السويسري للضيوف إيفون مفوجو، الذي ارتمى إلى الجهة الأخرى (13).

وأضاف بافار الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة، ركنها في الزاوية العليا إلى يمين مفوجو، مستفيداً من تمريرة حاسمة لجرينوود بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى (20).

وبعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لجرينوود مجدداً، هيّأ أحد لاعبي لوريان الكرة بالخطأ إلى جوميز، فروّضها وسددها «على الطائر» قوية من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى (33).

وترك الوافد الجديد أكرد بصمته بالتوقيع على الهدف الرابع، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، حوّل مسارها أحد لاعبي لوريان إلى يسار مفوجو الذي تابعها، متفرجاً، تهز شباكه (90+3).

ووسع مارسيليا سلسلته الإيجابية أمام لوريان، محققاً انتصاره العاشر في آخر 13 مواجهة بينهما بالدوري المحلي، مقابل ثلاثة تعادلات.

يُذكر أنهما تواجها 37 مرة في كافة المسابقات، أسفرت عن 22 انتصاراً لمارسيليا وتسعة تعادلات وستة انتصارات للوريان.

ويعود آخر انتصار للوريان على حساب مرسيليا إلى 24 أبريل 2015، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري، في موسم 2014-2015، على ملعب «فيلودروم».