يوفنتوس والإنتر.. من يحسم «ديربي إيطاليا» ويستغل تألق «الدوليين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يخوض إنتر ميلان مواجهة حاسمة خارج أرضه أمام يوفنتوس، يوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، حيث يسعى الفريق لتجنب المزيد من فقدان النقاط في سباق صدارة الترتيب، وفاز يوفنتوس، مثل نابولي «حامل اللقب»، بمباراتيه الأوليين، لكن الإنتر، بعد تألقه في اليوم الافتتاحي بفوزه الساحق 5-0 على تورينو، عانى من هزيمة 2-1 على أرضه أمام أودينيزي، ليتخلف عن صراع القمة.

حل كريستيان كيفو محل سيموني إنزاجي، رغم افتقار الروماني للخبرة التدريبية على المستوى الأول «13 مباراة مع بارما الموسم الماضي»، وبدأ عهده بالخروج من دور الستة عشر في كأس العالم للأندية، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ أمام يوفنتوس، وستكون رحلة السبت خارج أرض الإنتر، والتي تأتي في أعقاب خسارة الفريق على أرضه، بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الإنتر على العودة في «ديربي إيطاليا» الذي هيمن عليه يوفنتوس على أرضه.

وفاز إنتر ميلان في 12 مباراة فقط من أصل 92 مواجهة مع يوفنتوس في تورينو، ويواجه فريقاً واثقاً لم يخسر سوى مرة واحدة في الدوري خلال 11 مباراة تحت قيادة إيجور تيودور منذ تولي الكرواتي المسؤولية في مارس الماضي.

وتوقعت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فوز يوفنتوس بالمباراة بنسبة 34.7%، فيما بلغت نسبة فوز إنتر ميلان 35.5%، والتعادل 29.8%.

وطرحت صحيفة لا جازيتا تقريراً حول «كم لعب دقيقة لعبها نجوم يوفنتوس والإنتر خلال التوقف الدولي؟»، حيث يأمل يوفنتوس في استغلال فترة التوقف الدولي الأقل نشاطاً، لتحقيق الأفضلية على حساب «النيراتزوري» الذي ربما يظهر عليه علامات الإرهاق، رغم استدعاء 13 لاعباً للمنتخبات الوطنية لكل ناد، إلا أن الإنتر شارك في عدد أكبر بكثير من المباريات خلال الأسبوعين الأخيرين.

وبحسب الأرقام التي نشرتها صحيفة «لاجازيتا»، شارك لاعبو «السيدة العجوز» في إجمالي 885 دقيقة، في حين شارك لاعبو «النيراتزوري» في إجمالي 1565 دقيقة، وعاد فرانسيسكو كونسيساو إلى بلاده مبكراً من معسكر المنتخب البرتغالي بعد معاناته من إجهاد عضلي يجعله معرضاً للخطر في مباراة يوفنتوس ضد إنتر.

وفي هذه الأثناء، لم يشارك فيديريكو جاتي وكيفرين تورام وتيون كوبمينيرز في أي دقيقة مع منتخباتهم، بينما لعب الوافد الجديد لويس أوبيندا ساعة فقط مع بلجيكا.

ومن الجوانب الإيجابية الأخرى ليوفنتوس عدم اضطرار أي من لاعبيه للسفر بين القارات خلال فترة التوقف الدولي، حيث شارك جوناثان ديفيد، لاعب منتخب كندا، في مباريات ودية أمام رومانيا وويلز، في أوروبا، في المقابل، شارك لاوتارو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين في أميركا الجنوبية.

كما شارك 3 لاعبين من «النيراتزوري» في مباراتين كاملتين: أليساندرو باستوني، ودنزل دومفريس، ومانويل أكانجي، كما سجل المدافعون الثلاثة أهدافاً، ولعب بيتر سوتشيتش أيضاً مع منتخب بلاده، إلى جانب لاعب وسط ميلان لوكا مودريتش مع كرواتيا.