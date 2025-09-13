الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد يضرب الفتح بـ «رباعية»

الاتحاد يضرب الفتح بـ «رباعية»
13 سبتمبر 2025 09:37

 
الرياض (أ ف ب)

اقتنص الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة، إثر فوزه الصعب على ضيفه الفتح 4-2، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.
سجل للاتحاد، الجزائري حسام عوار (22) والهولندي ستيفن بيرخفين (35 و39) ومهند الشنقيطي (91)، بينما سجل للفتح، الأرجنتيني ماتياس فارجاس (33) والجزائري سفيان بن دبكة (69 من ركلة جزاء).
ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط، متصدراً موقتاً من فوزين متتاليين، بينما بقي الفتح من دون نقاط في المركز السادس عشر.
وشهدت المباراة ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين، الأولى للاعب الفتح، المغربي مراد باتنا (45)، والثانية لحارس الاتحاد، الصربي بريدراج رايكوفيتش (59).
من مجهود فردي رائع، تمكن الاتحاد من أخذ الأسبقية عندما تجاوز عوار المدافع وواجه الحارس ولعب الكرة قوية داخل المرمى (22)، وعادل الفتح النتيجة عندما لعب باتنا كرة عرضية نحو فارجاس الذي لعبها قوية داخل المرمى (33)، ولم يمهل الاتحاد ضيفه سوى دقيقة حتى عاود التقدم من جديد، عندما استغل بيرخفين هفوة دفاعية ولعب الكرة داخل المرمى (35)، وبعد ثلاث دقائق، وسع الفارق بهدف ثالث، عندما تبادل بيرخفين والفرنسي موسى ديابي الكرة، قبل أن يضعها الأول داخل المرمى (39).
وتحصل الفتح على ركلة جزاء، نفذها بن دبكة إلى يمين محمد العبسي (69)، وتواصلت الإثارة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، حتى نجح الاتحاد في إضافة هدف رابع، إثر هفوة دفاعية استغلها الشنقيطي، ولعب الكرة قوية داخل المرمى (91).
في المقابل، حسم التعادل السلبي مباراة الاتفاق والأهلي التي جمعتهما على ملعب إيجو بنادي الاتفاق، في افتتاح مباريات المرحلة.
بهذه النتيجة، رفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، بعدما فاز كل منهما في مباراته الأولى، علماً أن الاتفاق يحتل المركز الثاني والأهلي المركز الثالث.
وفاز الشباب على الحزم 1-0، سجل هدف المباراة الوحيد البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو (64)، ورفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
الفتح
الشباب
الأهلي
