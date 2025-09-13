ليفركوزن يجدد الهيمنة على فرانكفورت!



برلين (أ ف ب)



افتتح باير ليفركوزن منقوص العدد، حقبة مدربه الجديد الدنماركي كاسبر هيولماند الذي خلف الهولندي «المُقال» إريك تن هاج، بانتصار صعب، هو الأول له في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، على حساب ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-1، في افتتاح المرحلة الثالثة.

وواصل بذلك ليفركوزن هيمنته على فرانكفورت، بعدما حقق عليه الانتصار السادس توالياً، علماً أنه فاز 42 مرة في جميع المباريات الـ83 بينهما (13 تعادلاً و28 خسارة).

سجّل أهداف ليفركوزن المدافع الإسباني أليخاندرو جريمالدو (10 و90+8) والتشيكي باتريك شيك (45+4 من ركلة جزاء)، فيما أحرز التركي جان يلماز أوزون هدف فرانكفورت الوحيد (52).

ولعب ليفركوزن بتسعة لاعبين، بعد طرد قائده روبرت أندريتش ببطاقتين صفراوين للخشونة (19 و59)، قبل طرد البديل الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز بالطريقة عينها وللسبب عينه (78 و90+2).

وحقق بطل الموسم قبل الماضي انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بعد خسارة وتعادل توالياً في المرحلتين الأوليين بقيادة تن هاج، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع.

في المقابل، تكبد فرانكفورت خسارته الأولى بعد انتصارين توالياً وبداية موسم مثالية، وتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثالث.

وتوّج جريمالدو نفسه نجماً للمباراة، فافتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم الأيسر ثم بالحارس ميكايل زيتيرر قبل دخولها الشباك (10).

وأضاف شيك الهدف الثاني من ركلة جزاء إلى يمين زيتيرر الذي ارتمى إلى الجهة الأخرى، وذلك بعد خطأ من روبن كوخ على النيجيري ناثان تيلا داخل منطقة الجزاء (43+4).

وقلّص أوزون الفارق بتسديدة «على الطائر» من داخل منطقة الجزاء إلى يمين الحارس الهولندي الجديد لليفركوزن مارك فليكن، بعد كرة تهيأت أمام التركي من رأسية أحد لاعبي ليفركوزن، عقب دربكة، إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى (52).

وأنهى جريمالدو الأمور بهدف ثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى من على مشارف منطقة الجزاء، ركنها إلى يسار حارس الضيوف الذي وقف عاجزاً وتابعها تهز شباكه (90+8).