مدرب إنتر ميلان يتحدى يوفنتوس بالفخر والانتماء

لندن (د ب أ)



يعتقد كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن شعور اللاعبين بالفخر والانتماء سيكون أهم من القرارات الفنية، عندما يحين موعد مباراة فريقه مع يوفنتوس، السبت، بالدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الإنتر سوف يتوجه إلى مدينة تورينو، بعد خسارته 1 - 2 أمام أودينيزي قبل فترة التوقف الدولي، ويحتاج الفريق للرد على البداية المتعثرة في حملته بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال كيفو:«لدينا توقعات مرتفعة، لكن لا ينبغي أن نتحمل ضغوطاً إضافية، نحتاج إلى وضوح ذهني، أعتمد على شعور أبطالي ولاعبي فريقي بالفخر والانتماء، الفخر والانتماء أهم من كل الأمور الفنية».

من المتوقع أن يخوض مانويل أكانجي مباراته الأولى مع الإنتر بعد انتقاله من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لموسم كامل، مع خيار التعاقد معه بشكل دائم.

وقال كيفو:«أكانجي لاعب مهم يتمتع بالقيمة والمكانة على المستوى الدولي، جميع اللاعبين ضروريون للإسهام في تحقيق أهدافنا».

وأضاف:«اللاعبون الذين لدي هم الأفضل وأنا سعيد بهم، أكانجي جاهز للمشارك».

وبدأ يوفنتوس الموسم بشكل قوي، حيث حقق انتصارين متتاليين على بارما وجنوه، ليحصد العلامة الكاملة في أول مباراتين.

ويأمل إيجور تيودور، مدرب يوفنتوس، بألا تؤثر فترة التوقف الدولي على الإيقاع المبكر للفريق، لكنه قال إن مواجهة منافس كبير جعلت مهمته سهلة هذا الأسبوع.

وقال:«هناك منافسون مميزون، ويزداد الدافع، من ناحية التحضير، من الأسهل للمدرب الحفاظ على مستوى التوتر مرتفعاً».

وأضاف:«ما يصنع الفارق طوال الموسم هو القدرة على الحفاظ على الدافع، وستكون مباراة جميلة بين فريقين قويين، أتمنى أن يحضر الجمهور ويستمتع بها، خاصة جماهيرنا».