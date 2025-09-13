نجم تونس يتبرع بـ «عقار» لإيواء الأطفال

تونس (د ب أ)



أشادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال «أس أو أس»، بلاعب المنتخب الأول لكرة القدم حنبعل المجبري، لتبرعه بعمارة من أجل إيواء أطفال فاقدين لأي سند أو رعاية.

وتُقدر قيمة العقار الذي تبرع به المجبري ويقع في العاصمة، بنحو مليون دينار تونسي «345 ألف دولار».

ومن المتوقع أن يتيح هذا التبرع المهم للجمعية توسيع خدماتها واستقبال حوالي 15 طفلاً من مكفوليها لإيوائهم في هذا العقار الجديد.

وشارك لاعب بيرنلي الإنجليزي في حملة تبرع أطلقت عبر برنامج إذاعي في تونس لدعم قرى «أس أو أس»، بتقديمه العقار المتواجد بمنطقة حيوية بالعاصمة.

وحظي اللاعب بإشادة واسعة من مسؤولي الجمعية ومن متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا التبرع من بين مبادرات أوسع تقدم بها لاعبو المنتخب التونسي إلى الجمعية، وتوجد بتونس أربع قرى «أس أو أس» ترعى حوالي خمسة آلاف و500 طفل وفق الجمعية.