الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم تونس يتبرع بـ «عقار» لإيواء الأطفال

نجم تونس يتبرع بـ «عقار» لإيواء الأطفال
13 سبتمبر 2025 10:07

 

تونس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توتنهام يستعيد التوازن بـ«قسوة»!
مهاجم نيوكاسل يعاني «التقلصات العضلية» في «الظهور الأول»!


أشادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال «أس أو أس»، بلاعب المنتخب الأول لكرة القدم حنبعل المجبري، لتبرعه بعمارة من أجل إيواء أطفال فاقدين لأي سند أو رعاية.
وتُقدر قيمة العقار الذي تبرع به المجبري ويقع في العاصمة، بنحو مليون دينار تونسي «345 ألف دولار».
ومن المتوقع أن يتيح هذا التبرع المهم للجمعية توسيع خدماتها واستقبال حوالي 15 طفلاً من مكفوليها لإيوائهم في هذا العقار الجديد.
وشارك لاعب بيرنلي الإنجليزي في حملة تبرع أطلقت عبر برنامج إذاعي في تونس لدعم قرى «أس أو أس»، بتقديمه العقار المتواجد بمنطقة حيوية بالعاصمة.
وحظي اللاعب بإشادة واسعة من مسؤولي الجمعية ومن متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد هذا التبرع من بين مبادرات أوسع تقدم بها لاعبو المنتخب التونسي إلى الجمعية، وتوجد بتونس أربع قرى «أس أو أس» ترعى حوالي خمسة آلاف و500 طفل وفق الجمعية.

تونس
منتخب تونس
بيرنلي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©