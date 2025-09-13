الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قبل «ديربي مانشستر».. تعرّف على سجل هالاند أمام «اليونايتد»

قبل «ديربي مانشستر».. تعرّف على سجل هالاند أمام «اليونايتد»
13 سبتمبر 2025 11:07

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يعود إيرلينج هالاند للمشاركة مع مانشستر سيتي، الأحد، في مباراة «الديربي» أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على «ملعب الاتحاد» في الدوري الإنجليزي الممتاز.
عانى المهاجم النرويجي من بداية صعبة، حيث يحتل «السيتي» المركز الثالث عشر، بعد 3 مباريات، لكنه كان في حالة رائعة مع النرويج خلال فترة التوقف الدولي.
وسجّل هالاند 5 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، في فوز منتخب بلاده 11-1 على مولدوفا في تصفيات كأس العالم، لتقترب النرويج من الوصول إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1998، ورغم معاناة «البلومون»، فلا يزال هالاند يملك 3 أهداف في 3 مباريات هذا الموسم، ويسعى لإضافة المزيد منها ضد الفرق المنافسة.
وخاض هالاند 8 مباريات أمام مانشستر يونايتد خلال فترة وجوده في مانشستر سيتي، محققاً 5 انتصارات و3 هزائم، بينما سجّل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وجاء الظهور الأول للمهاجم على الإطلاق ضد «الشياطين الحمر» في بداية موسم 2022-23، وكان عرضاً رائعاً من المهاجم، الذي سجل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز 6-3 لفريق جوارديولا، لكن هالاند لم يتمكن من مساعدة فريقه على الفوز في «أولد ترافورد» ضمن الدوري الإنجليزي في مباراة الذهاب خلال الموسم نفسه، حيث فاز «مان يونايتد» 2-1 أمام جماهيره.
وعاد النرويجي إلى التسجيل عندما سافر مان سيتي إلى «أولد ترافورد» في الدوري الإنجليزي في النصف الأول من موسم 2023-24، حيث سجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة في فوز 3-0 لمصلحة «السماوي».
ثم سجّل المهاجم هدفاً في فوز فريق جوارديولا بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب على «ملعب الاتحاد»، كما شارك هالاند طوال المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2022-2023 ضد «مان يونايتد»، والتي فاز فيها «البلومون» 2-1 ليضمن لقب البطولة، ولكنه لم يتمكن من مساعدة «مان سيتي» على الفوز بنفس المباراة في الموسم التالي.
وواجه هالاند «اليونايتد» في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس 2024، حيث لعب 90 دقيقة كاملة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يسجل في ركلات الترجيح، ليساعد فريقه على الانتصار في لندن، وكان النرويجي جزءاً من تشكيلة «السيتي» التي تعرضت للهزيمة 1-2 أمام مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي في ديسمبر 2024.

