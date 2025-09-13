الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إصابة خطيرة لمدافع ريال مدريد!

إصابة خطيرة لمدافع ريال مدريد!
13 سبتمبر 2025 11:52

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يواصل «البداية المثالية» رغم «الظروف القهرية»
فليك يتهم إسبانيا بإجبار يامال على اللعب!


يغيب قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديجر عن فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نحو شهرين بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى، وفقاً لتقارير صحفية.
وتعرّض اللاعب «32 عاماً، للإصابة خلال التدريبات، ومن المقرر خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن صحيفة «آس» اليومية المحلية أشارت إلى أن الإصابة «خطيرة».
وأعلن «الملكي»، في بيان له، أن الفحوص أظهرت إصابة لاعبه «في عضلة الفخذ المستقيمة»، من دون تحديد مدة غيابه.
ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في «الليجا» هذا الموسم.
وعانى روديجر من الإصابة في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك شارك في 55 مباراة ضمن كافة المسابقات.
وتعاقد بطل أوروبا 15 مرة مع قلب دفاع إضافي هذا الصيف، الدولي الإسباني المولود في هولندا دين هاوسن (20 عاماً)، قادماً من بورنموث الإنجليزي.
وأشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، ربما في نهاية هذا الموسم.
ويحلّ متصدر «الليجا» راهناً بالعلامة الكاملة تسع نقاط بعد مرور ثلاث مراحل، ضيفاً على ريال سوسيداد السبت، قبل استقباله مارسيليا الفرنسي الثلاثاء في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أنتونيو روديجير
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©