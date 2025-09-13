إصابة خطيرة لمدافع ريال مدريد!



مدريد (أ ف ب)



يغيب قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديجر عن فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نحو شهرين بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى، وفقاً لتقارير صحفية.

وتعرّض اللاعب «32 عاماً، للإصابة خلال التدريبات، ومن المقرر خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن صحيفة «آس» اليومية المحلية أشارت إلى أن الإصابة «خطيرة».

وأعلن «الملكي»، في بيان له، أن الفحوص أظهرت إصابة لاعبه «في عضلة الفخذ المستقيمة»، من دون تحديد مدة غيابه.

ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في «الليجا» هذا الموسم.

وعانى روديجر من الإصابة في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك شارك في 55 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وتعاقد بطل أوروبا 15 مرة مع قلب دفاع إضافي هذا الصيف، الدولي الإسباني المولود في هولندا دين هاوسن (20 عاماً)، قادماً من بورنموث الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، ربما في نهاية هذا الموسم.

ويحلّ متصدر «الليجا» راهناً بالعلامة الكاملة تسع نقاط بعد مرور ثلاث مراحل، ضيفاً على ريال سوسيداد السبت، قبل استقباله مارسيليا الفرنسي الثلاثاء في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.