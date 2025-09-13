افتتاح مبهر لـ «مونديال المواي تاي» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت صالة «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، افتتاح النسخة الأولى من بطولة العالم للمواي تاي للشباب في الشرق الأوسط، والتي تستمر إلى 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة من 6 قارات.

استهل حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، قدمته الفرقة الموسيقية العسكرية لشرطة أبوظبي، تبعه عرض مرئي استعرض أبرز الإنجازات الوطنية للإمارات تحت قيادة حكومتها الرشيدة، ومسيرة تطور رياضة المواي تاي الإماراتية، وصولاً إلى أعلى المراتب العالمية.

وبالنيابة عن عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رحب طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، بالوفود العالمية المشاركة، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة تاريخية لدعم أجيال المستقبل، وترسيخ قيم التنافس الحضاري والتواصل بين شعوب العالم وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن نسخة أبوظبي تصنع لحظات خالدة في ذاكرة أسرة المواي تاي العالمية.

وأضاف المهيري أن مشاركة أكثر من 100 دولة، وما يزيد على 1200 لاعب ولاعبة، تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الرياضي الدولي لدولة الإمارات وأبوظبي، وتؤكد المكانة المرموقة للدولة في استضافة كبرى البطولات العالمية.

كما أعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، والتي أسهمت في تحقيق نجاحات غير مسبوقة في تطوير اللعبة، وتوجّه بالشكر إلى الشركاء والرعاة لدورهم الحيوي في دعم البطولة وتوفير مقومات نجاحها.

من جانبه، أشاد ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، بمستوى التنظيم وحفل الافتتاح المتميز، معرباً عن شكره وتقديره إلى أبوظبي والإمارات على الاستضافة الرائعة، كما ثمّن جهود الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي، واهتمامه الكبير بتنظيم البطولات والدورات والبرامج التطويرية التي أسهمت في رفع مستوى اللعبة عالمياً.

وتخلل الحفل عرض دخول المنتخبات المشاركة والكادر التحكيمي إلى المنصة الرئيسية، أعقبه أداء القسم من ممثل الحكام واللاعبين والمدربين، قبل أن يعلن طارق محمد المهيري الافتتاح الرسمي للبطولة، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، وشهد الحفل حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للدول المشاركة، إلى جانب رؤساء الاتحادات الوطنية ووفود المنتخبات العالمية.