«طولين» تحلم بالمستقبل بعد «الفوز المثير» في «ليستر»



عصام السيد (أبوظبي)



يستعد المدرب أوين بوروز لرفع مستوى مهرة شادويل «طولين» في فئتها، بعد النجاح والفوز «السلس» والمثير للإعجاب، في سباق جاسكار سيرفيس نوفيس ستيكس للمهرات عمر السنتين في مضمار ليستر.

وحققت «طولين» فوزاً رائعاً في أول مشاركة لها في نيوبري، حيث دخلت إلى السباق، وهي مرشحة بنسبة 9 إلى 4، في سباق السبعة فيرلونج خلف «زانثوس»، المرشحة الأوفر حظاً بنسبة 4 إلى 11، والتي حققت أداءً جيداً في مشاركتها السابقة الوحيدة في «نيوماركت».

وأكدت طولين ابنة الفرس «طلايب» وعدها بظهورها الأول في نيوبري، تاركة أوين بوروز يحلم بالمستقبل، بعد أن تفوقت هذه المهرة المثيرة بسهولة على «زانثوس» المشهود لها في مواجهة كل النجوم في ليستر.

ومع ذلك، كان سوق الترشيحات مخطئاً تماماً، حيث قاد ويليام بويك الفائزة إلى المقدمة، مع اقتراب الفيرلونج الأخير، وانتزعت «طولين» الفوز بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول، عن المرشحة الأولى «زانثوس»، بينما جاءت الوافدة الجديدة «ليدي روزيسا» في المركز الثالث بفارق طولين ونصف طول.

وقال المدرب الفائز أوين بوروز، لقناة ريسنج تي في: «تتمتع (طولين) بعقلية رائعة، وهذا بلا شك ميزة كبيرة، وفعلت كل شيء بشكل صحيح، وكان فارسها ويليام بيوك معجباً بها للغاية، وكان لابد من الإعجاب بها، كانت المهرة الثانية (زانثوس) تتمتع بسمعة طيبة، واحتلت مهرة نيوسيلز بارك (ليدي روزيسا) المركز الثالث، وبدت مهرة رائعة، وكلفتها مرتفعة في المزاد».

وأضاف: «مهرتي مثيرة للاهتمام حقاً، وتبدو صريحة جداً، قال ويليام إنها شعرت ببعض التوتر في بوابة الانطلاق، وظلت هناك لفترة قصيرة، ونعمل على تحسينها، ولكن مع ذلك، كانت رائعة قبل ذلك، وسهلة السرج، ولديها أسلوب رائع في التعامل».

وقال: «إذا خرجت من السباق بسلام، فسيتعين علينا بالتأكيد التفكير في سباق روكفيل، إنها من سلالة (لوب دي فيجا)، لذا أعتقد أنها تتحمل بعض الأعباء أيضاً، واستطاعت الركض والفوز، وسيكون سباق روكفيل هو السباق المناسب والطريق للطموح».

