«الإمارات للدراجات» وصيفاً في «جائزة كندا»

احتل بافيل سيفاكوف، سائق فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية، المركز الثاني، في افتتاح سباق جائزة كيبيك الكبرى للدراجات، الذي يُقام ضمن سلسلة السباقات الكلاسيكية في مدينة كيبيك الكندية.

وانتزع الفرنسي جوليان ألافيليب من فريق «تودور برو سايكلينج» المركز الأول، بعدما نفذ هجوماً حاسماً على المنحدرات السفلى للتسلق الأخير المؤدي إلى خط النهاية.

ودخل سيفاكوف في صراع قوي على المركز الثاني مع ألبرتو بيتيول من فريق «إكس دي إس أستانا»، وتمكّن بعد أكثر من خمس ساعات من القيادة من التفوق عليه وعبور خط النهاية، ليكون أفضل درّاج بعد ألافيليب.

من جانبه، قدم بطل العالم الحالي تادي بوجاتشار، العائد إلى المنافسات بعد مشاركته في طواف فرنسا، أداءً هجومياً أكد من خلاله جاهزيته للتحدي في سباق مونتريال الذي يقام نهاية هذا الأسبوع.