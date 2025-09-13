72 لاعباً في كأس العالم للريشة الطائرة بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء، خطة الحملة الترويجية، ومقر إقامة الوفود، ومخاطبات الجهات المعنية باستقبال كبار الشخصيات والضيوف، وأيضاً المتطلبات اللوجستية، بما يضمن تعزيز السمعة الدولية التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية، لا سيما وأن إمارة الشارقة تستضيف البطولة في مدينة خورفكان صاحبة الإطلالة الجبلية على الساحل الشرقي، من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، في الهواء الطلق، بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 منتخباً من قارات العالم.

ترأّس الاجتماع عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور نورة حسن الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة والأعضاء، وتقرر أن تبدأ الحملة الترويجية للبطولة الأسبوع المقبل، كما تم بحث تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة لإثراء الحدث، وزيادة الجذب الجماهيري خلال فترات الاستراحة بين المباريات.

يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة تضم إلى جانب الرئيس، كلاً من نورة الجسمي نائباً للرئيس، وبخيت سعيد القرص، مديراً للبطولة، وسالم خميس المزروعي، منسقاً عاماً، والدكتور يوسف سالم الزعابي، رئيساً للجنة الأمنية، وزكية سهيل المشرخ، رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وجعفر سيد إبراهيم، رئيس اللجنة الفنية، ويوسف حسن الحوسني، رئيس لجنة الخدمات المساندة، ومحمد صلاح منير مقرراً.