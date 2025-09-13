الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
72 لاعباً في كأس العالم للريشة الطائرة بالشارقة

72 لاعباً في كأس العالم للريشة الطائرة بالشارقة
13 سبتمبر 2025 14:00

 
الشارقة (الاتحاد)

