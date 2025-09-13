مدرب «اليونايتد» يتجاهل البداية السيئة لـ «السيتي» قبل «ديربي مانشستر»



لندن (د ب أ)



أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه لن يبحث كثيراً في البداية السيئة لمانشستر سيتي هذا الموسم، بينما يستعد فريقه يونايتد لمباراة «الديربي» الأحد.

ورغم التدقيق في بداية يونايتد - التي أسفرت عن أربع نقاط من فوز متأخر على بيرنلي، وتعادل مع فولهام، وهزيمة على أرضه أمام أرسنال - يدخل الفريق مباراة الأحد بنقطة أكثر من مانشستر سيتي، الذي تكبد هزيمتين متتاليتين أمام توتنهام وبرايتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذه كانت المرة الأولى منذ ديسمبر 2020 التي يدخل فيها مانشستر يونايتد مباراة «الديربي»، وهو في مركز أعلى من مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو كان بعد ثلاث مباريات من انطلاق الموسم، ولكن أموريم قال إن تحدي مواجهة الفريق الذي يدربه جوسيب جوارديولا دائماً ما يكون صعباً.

وقال: «الأمر لم يتغير، بالنسبة لي، إنه فريق كبير مع أفضل مدرب في الدوري، فريق يصعب حقاً تخيل طريقة لعبه، فهم يغيرون أسلوبهم طوال الوقت».

وأضاف: «ولكننا جاهزون لهذا، ونؤمن بفريقنا، ولدي هذا الشعور، لذلك ستكون مباراة جيدة للغاية، نعرف ما يتعين علينا فعله، لدينا حصة تدريبية، ترتيب الجدول لا يهم حالياً، وأشعر بالقلق فقط بشأن الحفاظ على نفس المبادئ، والطريقة التي نقاتل بها على كل كرة، والتفاصيل الصغيرة التي أحياناً نهملها قليلاً، ولكن ليس في هذه المباريات، لذلك أشعر براحة أكبر في هذا النوع من المباريات، لكننا سنكون مستعدين لمواجهة فريق جيد للغاية».