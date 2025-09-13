سلوت: ليفربول يحتاج إلى المزيد من العمل رغم قوة هجومه



لندن (د ب أ)



اضطر ليفربول الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم إلى الاعتماد على خياراته الهجومية القوية للخروج من مواقف صعبة، ويدرك المدير الفني أرني سلوت أن هؤلاء اللاعبين يظلون عنصراً أساسياً في نجاح الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول، حامل اللقب، فاز بمبارياته الثلاثة الأولى حتى الآن، ولكنه احتاج لأهداف في الدقائق الأخيرة للفوز على بورنموث ونيوكاسل، بعد أن تخلّى عن تقدمه بهدفين مرتين، ما أظهر وجود ضعف في الدفاع.

وأمام بيرنلي، الأحد، سيكون الفريق بحاجة لتلك الموارد الهجومية في الخط الأمامي - التي عززها الآن بالتعاقد مع ألكسندر إيزاك في صفقة قياسية بريطانية - أمام فريق سيكون من الصعب عليهم اختراقه.

وسجّل ليفربول ثمانية أهداف - أكثر فريق سجل أهدافاً في الدوري الممتاز هذا الموسم، من دون أن يصنع الكثير من الفرص الواضحة.

ولدى سؤال سلوت عن كيفية تعزيز ذلك، أجاب: «من خلال تنفيذ أسلوب اللعب الذي يريد الفريق اتباعه بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف: «ولكن في النهاية، في الثلث النهائي من الملعب، يعتمد الأمر بشكل كبير على أداء الجناحين، وبسبب أسلوب لعبهم، ينتهي بك المطاف أكثر على الأطراف».

وقال: «كلما كان أداؤهما أفضل، زادت الخطورة، وصنعنا المزيد من الفرص، وعادة ما يتعلق 9 من كل 10 مرات بالتسجيل، وإذا تمكنت من تسجيل هدف مبكر، فهو عادة ما يساعدك في مباراة من هذا النوع».

وأوضح: «هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على مباراة من هذا النوع، ولكن كما هو الحال دائماً، نأمل أن يصنع مهاجمونا الفارق، وهذا ما يجب عليهم القيام به في كل مباراة».

ويريد سلوت من مهاجميه تسجيل الأهداف، وأيضاً تحسين مستوى نشاطهم في الملعب وقدرتهم على الدفاع، وقال: «إذا فقدنا الكرة، إذا كنا جيدين في الضغط المضاد، يمكن أن نخلق فرصاً أيضاً».

وأضاف: «بالنسبة لي، هذا هو الدرس الأكبر الذي تعلمته من مباراتنا أمام أرسنال، في الشوط الأول لم نكن نشيطين بما يكفي في الضغط على المنافس، أما في الشوط الثاني فكنا كذلك، ونتيجة لذلك استحققنا تسجيل هدف في الشوط الثاني».