«كاس» تمنع عداءة إثيوبيا من «مونديال طوكيو»



طوكيو أ ف ب)



أكّدت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وهي أعلى هيئة قضائية رياضية، أن العداءة الإثيوبية في سباق 1500 متر ديريبي ويلتيجي، ستغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، وذلك بعد صدور قرار بالإيقاف المؤقت بحقها في اللحظة الأخيرة، بناء على طلب وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى (أيه آي يو).

وتُعتبر ويلتيجي وصيفة بطلة العالم في بودابست 2023 وصاحبة المركز الرابع في أولمبياد باريس، ثالث أسرع عداءة في سباق 1500 متر هذا الموسم، وكانت من المرشحات للمنافسة بقوة على إحدى الميداليات في طوكيو.

وبرّأت الوكالة الإثيوبية لمكافحة المنشطات في بادئ الأمر ويلتيجي من جميع التهم في نهاية أغسطس، بعد رفضها الخضوع لاختبار منشطات خارج إطار المنافسات في 21 مايو من دون مبرر.

لكن وحدة النزاهة طعنت في هذا القرار أمام «كاس»، مطالبة بإيقاف العداءة عن المشاركة في المنافسات إلى حين إغلاق القضية.

وقالت «كاس» في بيان: «تم قبول طلب اتخاذ تدابير موقتة، وبناء على ذلك، سيتم إيقاف السيدة ويلتيجي طوال فترة إجراءات التحكيم أمام (كاس)».

وأضافت: «تقوم الأطراف المعنية بتبادل المستندات الكتابية، وبالاتفاق في ما بينها سيُحدد موعد جلسة استماع، وبما أن الإجراءات لا تزال جارية، فإنها سرية، ولن تتمكن (كاس) من تقديم معلومات إضافية حتى يتم التحقيق في انتهاك قواعد مكافحة المنشطات المزعوم بشكل أعمق».