الرياضة

«نمور كلباء».. مواجهة معقدة لـ «العنابي»!

«نمور كلباء».. مواجهة معقدة لـ «العنابي»!
13 سبتمبر 2025 14:30

 
سلطان آل علي (دبي)

تحولت مواجهة كلباء والوحدة في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة ونديّة في «دوري أدنوك للمحترفين»، وأصبحت لقاءً مرتقباً لكل عشاق كرة القدم الإماراتية، والمباراة بين الفريقين لم تَعد محسومة مسبقاً لأي طرف، بل باتت حافلة بالمفاجآت، ما جعلها تكتسب طابعاً خاصاً وتنافسياً حاداً يثير اهتمام الجماهير والمحللين على حد سواء.
منذ عام 2020، التقى الفريقان في 11 مباراة بالدوري، جاءت حصيلتها متقاربة إلى حد كبير، وحصد الوحدة الفوز في 5 لقاءات، بينما تمكن كلباء من فرض نفسه والانتصار في أربع مباريات، في حين انتهت مباراتان بالتعادل السلبي، ما يعكس حجم الصعوبة التي يواجهها كل طرف أمام الآخر، وهذه الأرقام تُبرز أن «النمور» لم يعد خصماً سهلاً أمام «العنابي»، بل تحوّل إلى أحد أبرز الفرق التي تشكّل تهديداً فعلياً لطموحات الوحدة.
والمثير في المواجهات أنه خلال 11 مباراة، عجز الوحدة عن التسجيل 5 مرات وكلباء 5 مرات كذلك، حيث تتسم المباراة دائماً بالحضور الدفاعي الطاغي، وهذا ما يفسر وجود تعادلين سلبيين خلال 5 مواسم.
تُعد النتيجة الأخيرة علامة على تماسك وتطور كلباء، حين يواجه فرق القمة في السنوات الأخيرة، وقدرته على الحد من أخطائه الدفاعية، بينما الوحدة ظلّ يبحث عن الثغرات، دون أن يهجم بشكل مُثمر بما فيه الكفاية، حيث سدد 17 مرة دون جدوى، ولا يمكن تجاهل تألق الحارس سلطان المنذري الذي تصدى لـ 5 تسديدات على مرماه، وفي الجانب الآخر، حضر زايد الحمادي بصورة متميزة كذلك، بالتصدي لنفس العدد من التسديدات، ولكن بفرص أقل من كلباء.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
كلباء
