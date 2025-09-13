«الحراك الانتخابي» لرياضة الإمارات يرسم ملامح جديدة في 14 اتحاداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تشهد الساحة الرياضية حراكاً انتخابياً وتنظيمياً لافتاً، مع انطلاق الدورة الانتخابية الجديدة 2024– 2028، حيث استكمل 14 اتحاداً تشكيل مجلس الإدارة، سواء عبر الانتخابات، أو بالتزكية، أو من خلال قرارات التعيين الوزارية، فيما تترقب اتحادات أخرى عقد جمعياتها العمومية لإكمال المشهد. على صعيد الانتخابات، جددت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى ثقتها في اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، الذي فاز برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة بعد حصوله على 15 صوتاً، ليستمر لدورة ثانية على التوالي.

وحسمت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، بمشاركة 18 نادياً الموقف، بانتخاب أعضاء المجلس، واعتماد عبداللطيف الفردان رئيساً بالتزكية، مع فوز غالية عبدالله المازمي بالمقعد النسائي بالتزكية أيضاً، ويخلف الفردان اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الذي شغل منصب رئيس الاتحاد في 6 دورات بداية من العام 2000 إلى 2025. وانتخب اتحاد الدراجات، في اجتماع جمعيته العمومية، منصور بوعصيبة رئيساً بالتزكية لدورة ثانية على التوالي، وسط حضور 14 من أصل 17 نادياً، وضمت تشكيلته الجديدة مقاعد تمثل مختلف الأندية، مع فوز خلود جمعة الظاهري بالمقعد النسائي. بدورها، أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة الطاولة، فوز مجلس الإدارة السابق، برئاسة المهندس داوود الهاجري بالتزكية، في ظل ترشح 7 أسماء فقط، بينهم مقعد المرأة الذي فازت به شيخة خميس الشامسي، فيما اختارت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة التمديد لمجلس الإدارة الحالي برئاسة عبدالله جمعة الدرمكي لدورة جديدة. أما على صعيد التعيينات، أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، سلسلة قرارات بتشكيل مجالس إدارة اتحادات عدة، من بينها اتحاد الفروسية والسباق برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي اتحاد الملاكمة برئاسة أنس ناصر العتيبة، واتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي، واتحاد الرياضات الجوية برئاسة نصر النيادي، واتحاد الرياضة للجميع برئاسة سعيد العاجل. وجرى اعتماد التشكيلات الجديدة لاتحاد الخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، واتحاد الريشة الطائرة برئاسة نورة الجسمي، واتحاد القوس والسهم برئاسة هنادي خليفة الكابوري، إضافة إلى اتحاد الترايثلون برئاسة عبدالملك جاني. ويعد الحضور النسائي في الدورة الحالية «علامة فارقة»، إذ تتولى ثلاث قيادات نسائية رئاسة اتحادات رياضية بارزة، في مقدمتهن الدكتورة هدى المطروشي «الخماسي الحديث»، ونورة الجسمي «الريشة الطائرة»، وهنادي الكابوري «القوس والسهم»، في تأكيد على نهج التمكين الذي رسخته الدولة في مختلف المجالات، ومنها القطاع الرياضي. ولا تزال الدورة الانتخابية في انتظار استكمال عقدها، إذ تترقب الاتحادات التي لم تُجرِ انتخاباتها بعد، مثل اتحاد الشطرنج الذي حدد 21 سبتمبر موعداً لانتخاباته بنظام القوائم للمرة الأولى، إلى جانب اتحاد كرة اليد الذي دعا جمعيته العمومية للانعقاد 12 أكتوبر المقبل. وفي انتظار اكتمال مشهد الدورة الانتخابية الجديدة بين الانتخاب والتزكية والتعيين، بدأت ملامح المرحلة المقبلة في الظهور، حيث يتطلع من خلالها القطاع الرياضي إلى تعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع سقف الطموحات نحو صناعة إنجازات جديدة باسم الرياضة الإماراتية. واستبقت وزارة الرياضة الدورة الانتخابية بإصدار النسخة الثانية من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، مستندة إلى قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.