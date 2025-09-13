الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الحراك الانتخابي» لرياضة الإمارات يرسم ملامح جديدة في 14 اتحاداً

«الحراك الانتخابي» لرياضة الإمارات يرسم ملامح جديدة في 14 اتحاداً
13 سبتمبر 2025 14:19

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشهد الساحة الرياضية حراكاً انتخابياً وتنظيمياً لافتاً، مع انطلاق الدورة الانتخابية الجديدة 2024– 2028، حيث استكمل 14 اتحاداً تشكيل مجلس الإدارة، سواء عبر الانتخابات، أو بالتزكية، أو من خلال قرارات التعيين الوزارية، فيما تترقب اتحادات أخرى عقد جمعياتها العمومية لإكمال المشهد. على صعيد الانتخابات، جددت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى ثقتها في اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، الذي فاز برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة بعد حصوله على 15 صوتاً، ليستمر لدورة ثانية على التوالي.

