الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم المزروعي: الشوطان الأول والرابع.. مشهد يؤكد قوة السباق

سالم المزروعي: الشوطان الأول والرابع.. مشهد يؤكد قوة السباق
13 سبتمبر 2025 14:24

علي معالي (أبوظبي)

يرى سالم عبيد المزروعي، محلل سباقات الهجن، أن منافسات الجولة الثالثة شهدت قمة المتعة والإثارة، مشيراً إلى أن اليوم الأول من التمهيدي الثالث جاء بصورة منظمة وراقية وجرت الأشواط وفق جدول دقيق وانسيابية واضحة، والتزام المُلاك واللجان التنظيمية منح المهرجان صورة تليق بمكانته، ووضح منذ البداية أن العمل الفني والإداري تكامل ليجعل الانطلاقة ناجحة بكل المقاييس.

قال سالم المزروعي: «المنافسة في سن الحقايق كانت على أشدها، والندية ظهرت منذ الشوط الأول وحتى آخر أشواط الفترة، وأبرز ما ميّز اليوم الأول أن الشوطين الأول والرابع قدما الأداء الأقوى، حيث تمكّنت «الطيارة» لعبدالله خلفان النعيمي و«نفيد» لأحمد حمد الشامسي من تسجيل أفضل توقيت لليوم الأول بزمن 2:47:96 دقيقة، متطابقين في الدقيقة والثانية وأجزاء الثانية، وهو مشهد نادر يبرز مدى قوة السباق وتقارب المستويات».
وأضاف: «تسجيل توقيت متساوٍ بين مطيتين من شعارات مختلفة يعكس أن المنافسة بلغت مستوىً عالياً من الجاهزية، والوصول إلى زمن 2:47:96 في اليوم الأول ليس أمراً عادياً، بل يؤكد أن هناك تحضيراً مكثفاً وعناية دقيقة في تجهيز المطايا، ومثل هذه التوقيتات تمنحنا مؤشراً فنياً بأن الأيام المقبلة قد تشهد أرقاماً أسرع وظهور أسماء إضافية قادرة على المنافسة بنفس القوة».

وقال سالم المزروعي: «اليوم الأول وضع أساساً قوياً لبقية أيام التمهيدي الثالث، فإذا كانت البداية بهذا المستوى من التنافس، فإن المنتظر في الأيام المقبلة سيكون أشواطاً أكثر إثارة، مع تقارب أكبر في التوقيتات واحتمال بروز مطايا جديدة قادرة على قلب التوقعات، وأن التمهيدي الثالث من بدايته أعطى إشارة واضحة أن موسم العين في ميدان الروضة يسير نحو نسخة استثنائية».

أخبار ذات صلة
«الوارية» تعانق ناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
«الطيارة» تقلع بناموس الأبكار في مهرجان العين للهجن
سالم المزروعي
سباقات الهجن
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©