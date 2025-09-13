«كلاسيكو» الوصل والعين «كامل العدد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تختتم الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، اليوم، على وقع قمتين من «العيار الثقيل»، الأولى على استاد محمد بن زايد، حيث يستضيف الجزيرة غريمه النصر، في الساعة الخامسة و40 دقيقة مساءً، والثانية في الساعة الثامنة والربع مساءً، على استاد زعبيل الذي يكتظ بالجماهير، قبل ساعات من مواجهة الوصل والعين، بعدما نفدت التذاكر بالكامل، في مشهد يؤكد حجم الترقب للمباراتين.



يدخل الجزيرة المواجهة تحت قيادة جديدة للهولندي مارينو بوشيتش الباحث عن بداية قوية تعوض البداية المتعثرة، وتمنح «فخر أبوظبي» دفعة معنوية أمام منافس في أفضل حالاته. ولن تكون مهمة «أصحاب الأرض» سهلة أمام النصر المنتشي بانطلاقة مثالية، جمع خلالها 6 نقاط من أول جولتين، يرفع شعار الفوز الثالث على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه منذ ما يقارب عقد من الزمن، وتحديداً موسم 2015-2016، وهو يتسلح باكتمال صفوفه بعودة الإيراني مهدي قائدي، بجانب الظهور الأول للأرجنتيني رامون ميريز، مما يزيد من أسلحة «الأزرق» الهجومية.

وفي سجل المواجهات، يتفوق الجزيرة على استاد محمد بن زايد بعشرة انتصارات مقابل 6 مرات للنصر، بينما يغيب التعادل عن آخر تسع مواجهات مباشرة، ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة بين فريقين لا يعرفان أنصاف الحلول. أما في دبي، فإن المشهد لا يقل سخونة، إذ يقف استاد زعبيل على موعد مع واحدة من أضخم قمم انطلاق الموسم بين الوصل والعين. يسعى «الإمبراطور» صاحب الرصيد الثلاثي من النقاط لاستعادة توازنه بدعم جماهيري جارف، فيما يدخل «الزعيم» المباراة متسلحاً بالعلامة الكاملة، بعدما سجل 5 أهداف في جولتين، ليؤكد جاهزيته لمطاردة اللقب منذ البداية. وتاريخياً يحمل العين أفضلية واضحة، كونه أكثر من فاز على الوصل في زعبيل بدوري المحترفين، بواقع 10 انتصارات، وهو ما يمنح اللقاء مذاقاً خاصاً بين حامل الصدارة وطامح العودة إلى القمة.