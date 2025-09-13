الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

3 مباريات تدشن تصفيات «الكأس الأغلى»

3 مباريات تدشن تصفيات «الكأس الأغلى»
13 سبتمبر 2025 14:34

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2025-2026، بمباريات قوية تجمع دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، حتا أمام سيتي، والعربي في مواجهة الفجيرة، فيما تُستكمل الجولة غداً بلقاءات العروبة مع الإمارات، مصفوت أمام مجد، الذيد في مواجهة جلف يونايتد، ويونايتد أمام الاتفاق، بينما تأهل الحمرية مباشرة إلى ربع النهائي. وتُقام التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي الذي يُقام بالطريقة ذاتها، ليحجز فريقان بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، ويلتحقان بأندية دوري المحترفين الـ14.

