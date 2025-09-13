3 مباريات تدشن تصفيات «الكأس الأغلى»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2025-2026، بمباريات قوية تجمع دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، حتا أمام سيتي، والعربي في مواجهة الفجيرة، فيما تُستكمل الجولة غداً بلقاءات العروبة مع الإمارات، مصفوت أمام مجد، الذيد في مواجهة جلف يونايتد، ويونايتد أمام الاتفاق، بينما تأهل الحمرية مباشرة إلى ربع النهائي. وتُقام التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي الذي يُقام بالطريقة ذاتها، ليحجز فريقان بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، ويلتحقان بأندية دوري المحترفين الـ14.





ويشهد الموسم الجديد ثلاث بطولات لأندية الأولى، تشمل التصفيات التمهيدية للكأس الأغلى، إلى جانب دوري الدرجة الأولى، فضلاً عن كأس الاتحاد الذي يجمع أندية الدرجات الثلاث بمشاركة 31 نادياً، على أن يتأهل 17 فريقاً إلى دور الـ32، حيث تنضم إليها أندية دوري الأولى، وتجرى المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي المقرر على ملعب محايد، وتنطلق المنافسات 14 نوفمبر المقبل.