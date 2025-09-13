الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
لجنة تأمين الفعاليات تدعو الجمهور للتحلي بالروح الرياضية

لجنة تأمين الفعاليات تدعو الجمهور للتحلي بالروح الرياضية
13 سبتمبر 2025 14:57


دبي (الاتحاد)

دعت لجنة تأمين الفعاليات جماهير مباراة الكريكت بين الهند وباكستان في كأس آسيا للكريكت المقامة في استاد دبي الدولي للكريكت، إلى التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقواعد والقوانين، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات والمكانة المرموقة التي وصلت إليها في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، استعداد اللجنة لجميع مباريات كأس آسيا للكريكت، وجاهزية عناصر الشرطة من مختلف التخصصات لتأمين المباريات والتعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب، مشيراً إلى أن شرطة دبي ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة الجمهور والمنشآت.
وأوضح أن القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية يفرض عقوبات مشددة على المخالفات، حيث يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 30000 درهم، كل من يدخل أرض الملعب دون ترخيص أو يحوز مواد ممنوعة مثل الألعاب النارية. 
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 10000 و30000 درهم كل من يرتكب أعمال عنف أو يرمي مواد تجاه المتفرجين أو أرض الملعب، أو يوجه إساءات أو عبارات عنصرية خلال الفعاليات الرياضية.

ودعا الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات المهمة، مثل الحضور للملعب قبل المباراة بثلاث ساعات على الأقل، ودخول الملعب لمرة واحدة فقط، والالتزام بقائمة المحظورات، والتأكد من صلاحية تذكرة الدخول، وعدم الوقوف العشوائي في الطرقات والمواقف العامة.
وحذّر اللواء سيف المزروعي الجمهور من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد قابلة للاشتعال في الملعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين وكافة المتواجدين في المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى عدم استخدام الليزر، والمظلات وحاملات أجهزة التصوير وعصا السيلفي، وعدم التصوير، والأدوات الحادة، والمواد الممنوعة والسامة، واللافتات والأعلام، والحيوانات الأليفة، والأجهزة بخاصية التحكم من بُعد، الدراجات الهوائية وألواح التزلج والسكوترات، والمواد المصنوعة من الزجاج.

شرطة دبي
لجنة تأمين الفعاليات في دبي
الكريكيت
الهند وباكستان
