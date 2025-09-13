الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين

سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
13 سبتمبر 2025 15:26

 
دبي (الاتحاد)

تفقد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تدريبات منتخب جامعة الشارقة المشارك في بطولة كأس العالم الجامعي لكرة القدم 2025، المقررة في داليان - الصين خلال الفترة من 17 إلى 28 من سبتمبر الحالي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU).
والتقى خلال زيارته أعضاء الفريق والجهاز الفني والإداري، واطمأن على استعدادات ممثل الإمارات في المحفل العالمي الذي يجمع ممثلي 16 دولة حول العالم تتنافس على مدى أسبوع، وحثّ اللاعبين على بذل قصارى جهودهم من أجل تحقيق نتائج مشرفة في البطولة العالمية، مع التحلي بالروح الرياضية التي تميز أبناء الإمارات.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن المشاركة تأتي في إطار دعم وزارة الرياضة وعلى رأسها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مشيداََ بدعم معاليه القوي للرياضة الجامعية، وحرصه الدائم على تعزيز التواصل والتقارب بين شباب الإمارات ونظرائهم من دول العالم، من خلال المشاركة في المحافل الدولية على المستويات كافة، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الخصوص.
وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرات وإمكانات لاعبي جامعة الشارقة على تمثيل الدولة بصورة مشرفة، بما يمتلكه من عناصر متميزة، فهو الحائز على المركز الأول في النسخة السابقة من بطولة الألعاب الجامعية التي ينظمها اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مضيفاً: «تنسجم مشاركة بطل الإمارات مع نهج الدولة وحرصها على مشاركة أبنائها في مثل هذه المحافل، خاصة أن الحدث ليس مجرد بطولة، بل يعكس القيم الأساسية لـ (FISU) وهي: التميز، الاحترام، روح الفريق، والانفتاح على التنوع الأكاديمي والثقافي».

جامعة الشارقة
بطولة الجامعات
بطولة الجامعات الصيفية بالصين
الصين
كرة القدم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©