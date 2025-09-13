«الوارية» تعانق ناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن

علي معالي (أبوظبي)



تواصلت بميدان الروضة للهجن في مدينة العين، اليوم، منافسات الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن، الذي يقام في نسخته الأولى هذا الموسم، وينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وأقيمت المنافسات في اليوم الثاني للجولة لسن الحقايق على مدار 15 شوطاً لمسافة 2 كلم، وسجّلت المطايا المشاركة توقيتات زمنية مميزة في المهرجان، الذي يعزز رياضة الهجن بالدولة، ويعد أحدث السباقات على أجندة الرياضات التراثية هذا الموسم.

وسجّلت «الوارية» لسالم حمد راشد المخيبي حضورها، بفوزها بناموس الشوط الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 2:49:85 دقيقة، وسجل «الشبابي» لعلي سلطان محمد الهاشمي أفضل توقيت في الشوط الثاني للجعدان، بزمن قدره 2:46:10 دقيقة.

وحلقت «الظبي» لحمد مسلم سالم الجحافي بناموس الشوط الثالث للحقايق الأبكار، وقطعت مسافة الشوط في 2:50:45 دقيقة، بينما كان «شاهين» لعوض عبد الله البلوشي على موعد مع المركز الأول في الشوط الرابع بتوقيت 2:49:00 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس فوز «حكمه» لعبد الله الدوده العامري بالمركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 2:52:56 دقيقة، وأحرزت «هملولة» لسالم حمد شطيط الفارسي لقب الشوط السادس بزمن قدره 2:49:52 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط من السابع وحتى الخامس عشر عن فوز كل من: «لاضي» لعلي سعيد حبيب الهاشمي، و«الذيبة» لمبارك مسلم حتحوت، و«العاصمة» لعبد الله حمد الشامسي، «والراوي» لعوض عبد الله البلوشي، و«هزر» لطهميمه مطر العامري، و«مذخورة» لحمد سالم الوهيبي، و«شاهين» لسيف محمد حمد الدرعي، و«الأندلس» لعلي سالم علي الغيلاني، و«مرهي» لسرور سالمين المنصوري.