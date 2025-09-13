الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوناروما يكشف سر اختياره الرقم 25 في مانشستر سيتي

دوناروما يكشف سر اختياره الرقم 25 في مانشستر سيتي
13 سبتمبر 2025 16:40


معتز الشامي (أبوظبي)
انضم الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي، قادماً من باريس سان جيرمان، مقابل 27 مليون يورو، في صفقة أثارت اهتمام جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز، ليس فقط بسبب قيمتها، بل أيضاً لاختياره رقماً جديداً لم يسبق له ارتداؤه من قبل.
وكشف دوناروما، قائد منتخب إيطاليا، في فيديو نشره النادي الإنجليزي، أن اختياره للرقم 25 خلال موسمه الأول مع السيتيزينز يرتبط بثلاثة أسباب شخصية عميقة. أولها أن يوم 25 أكتوبر هو تاريخ مشاركته الأولى في الدوري الإيطالي «السيري آ» كلاعب محترف، حين ظهر بقميص ميلان وهو لا يزال مراهقاً، ثاني الأسباب أن الرقم يمثل يوم عيد ميلاده، أما ثالثها فهو أن التاريخ ذاته يصادف أيضاً عيد ميلاد صديقته أليسا.
وكان الرقم 25 قد ارتداه سابقاً عدد من الأسماء البارزة في مانشستر سيتي، مثل الحارس الإنجليزي جو هارت والقائد البرازيلي فيرناندينيو، قبل أن يرحل السويسري مانويل أكانجي إلى إنتر ميلان ويتركه شاغراً.
منذ انتقاله إلى إنجلترا، انشغل دوناروما بالتزامات المنتخب الإيطالي، حيث لعب مباراتين كاملتين انتهتا بفوز الأزوري 5-0 على إستونيا و5-4 أمام إسرائيل. وبعد وصوله إلى مانشستر، شارك في أول تدريباته وارتدى قميصه الجديد، معلناً بداية فصل جديد في مسيرته.

أخبار ذات صلة
توتنهام يستعيد التوازن بـ«قسوة»!
مهاجم نيوكاسل يعاني «التقلصات العضلية» في «الظهور الأول»!
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
منتخب إيطاليا
جانلويجي دوناروما
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©