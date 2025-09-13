دوناروما يكشف سر اختياره الرقم 25 في مانشستر سيتي



معتز الشامي (أبوظبي)

انضم الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي، قادماً من باريس سان جيرمان، مقابل 27 مليون يورو، في صفقة أثارت اهتمام جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز، ليس فقط بسبب قيمتها، بل أيضاً لاختياره رقماً جديداً لم يسبق له ارتداؤه من قبل.

وكشف دوناروما، قائد منتخب إيطاليا، في فيديو نشره النادي الإنجليزي، أن اختياره للرقم 25 خلال موسمه الأول مع السيتيزينز يرتبط بثلاثة أسباب شخصية عميقة. أولها أن يوم 25 أكتوبر هو تاريخ مشاركته الأولى في الدوري الإيطالي «السيري آ» كلاعب محترف، حين ظهر بقميص ميلان وهو لا يزال مراهقاً، ثاني الأسباب أن الرقم يمثل يوم عيد ميلاده، أما ثالثها فهو أن التاريخ ذاته يصادف أيضاً عيد ميلاد صديقته أليسا.

وكان الرقم 25 قد ارتداه سابقاً عدد من الأسماء البارزة في مانشستر سيتي، مثل الحارس الإنجليزي جو هارت والقائد البرازيلي فيرناندينيو، قبل أن يرحل السويسري مانويل أكانجي إلى إنتر ميلان ويتركه شاغراً.

منذ انتقاله إلى إنجلترا، انشغل دوناروما بالتزامات المنتخب الإيطالي، حيث لعب مباراتين كاملتين انتهتا بفوز الأزوري 5-0 على إستونيا و5-4 أمام إسرائيل. وبعد وصوله إلى مانشستر، شارك في أول تدريباته وارتدى قميصه الجديد، معلناً بداية فصل جديد في مسيرته.