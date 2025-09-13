الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام في السباحة

شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام في السباحة
13 سبتمبر 2025 16:43

 
أبوظبي (الاتحاد)
توجت شرطة أبوظبي الفائزين بسباق السباحة والإنقاذ، ضمن بطولات درع القائد العام لشرطة أبوظبي 2025، والتي شملت سبع فئات مختلفة في السباحة والإنقاذ، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، في مسبح محمد بن زايد بأبوظبي، وبمشاركة مميزة من القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.
وفاز بالمركز الأول قطاع العمليات المركزية في المجموع العام لبطولة السباحة والإنقاذ، وحاز قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث.
وكرم الفائزين العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على دعم الرياضة بكافة أنواعها، وتعزيز مفهومها كأسلوب حياة بين منتسبيها، حيث تأتي البطولة في إطار الخطة العامة لتطوير وتعزيز المهارات الرياضية لرجل الأمن، ومشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها المشاركون في منافسات السباحة والإنقاذ.
وأوضح مركز التربية الرياضية الشرطية أن مسابقات البطولة على مستوى الفرق، فاز بها في المركز الأول فريق قطاع المهام الخاصة في سباق التتابع الحر، وحلّ قطاع العمليات المركزية ثانياً، وقطاع الأمن الجنائي ثالثاً، وفي سباق التتابع المتنوع، جاء قطاع العمليات المركزية أولاً، وقطاع الأمن الجنائي ثانياً، وقطاع المهام الخاصة ثالثاً.
وفي سباق سحب الغريق، حقق قطاع المهام الخاصة المركز الأول، وحلّ قطاع الأمن الجنائي ثانياً، وقطاع العمليات المركزية ثالثاً، أما في سباق إنقاذ غريق، فقد جاء قطاع الأمن الجنائي في المركز الأول، وحل قطاع المهام الخاصة ثانياً، وقطاع العمليات المركزية ثالثاً.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تُطلع الوفد الأمني الموريتاني على أفضل ممارساتها التطويرية
إيقاف مؤقت لخدمات المركبات والمخالفات في إمارة أبوظبي عبر أجهزة "سهل"
شرطة أبوظبي
السباحة
الإنقاذ
القيادة العامة لشرطة أبوظبي
درع القائد العام لشرطة أبوظبي
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©