شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام في السباحة



أبوظبي (الاتحاد)

توجت شرطة أبوظبي الفائزين بسباق السباحة والإنقاذ، ضمن بطولات درع القائد العام لشرطة أبوظبي 2025، والتي شملت سبع فئات مختلفة في السباحة والإنقاذ، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، في مسبح محمد بن زايد بأبوظبي، وبمشاركة مميزة من القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.

وفاز بالمركز الأول قطاع العمليات المركزية في المجموع العام لبطولة السباحة والإنقاذ، وحاز قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث.

وكرم الفائزين العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على دعم الرياضة بكافة أنواعها، وتعزيز مفهومها كأسلوب حياة بين منتسبيها، حيث تأتي البطولة في إطار الخطة العامة لتطوير وتعزيز المهارات الرياضية لرجل الأمن، ومشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها المشاركون في منافسات السباحة والإنقاذ.

وأوضح مركز التربية الرياضية الشرطية أن مسابقات البطولة على مستوى الفرق، فاز بها في المركز الأول فريق قطاع المهام الخاصة في سباق التتابع الحر، وحلّ قطاع العمليات المركزية ثانياً، وقطاع الأمن الجنائي ثالثاً، وفي سباق التتابع المتنوع، جاء قطاع العمليات المركزية أولاً، وقطاع الأمن الجنائي ثانياً، وقطاع المهام الخاصة ثالثاً.

وفي سباق سحب الغريق، حقق قطاع المهام الخاصة المركز الأول، وحلّ قطاع الأمن الجنائي ثانياً، وقطاع العمليات المركزية ثالثاً، أما في سباق إنقاذ غريق، فقد جاء قطاع الأمن الجنائي في المركز الأول، وحل قطاع المهام الخاصة ثانياً، وقطاع العمليات المركزية ثالثاً.