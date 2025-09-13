الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
20 لاعباً يمثلون الأولمبياد الخاص الإماراتي في مونديال شباب المواي تاي

20 لاعباً يمثلون الأولمبياد الخاص الإماراتي في مونديال شباب المواي تاي
13 سبتمبر 2025 17:00


أبوظبي (وام)
أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، مشاركة 20 لاعباً ولاعبة، في فعاليات بطولة العالم للمواي تاي للشباب، المقامة حالياً حتى يوم 19 الجاري، في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، وأكد سرور سعيد، مدير المنتخبات، أن المشاركة بالتعاون مع اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص، لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز الدمج المجتمع.
وأوضح أن المشاركة في البطولة ستقتصر على الأداء التدريبي والاستعراضي للاعبين واللاعبات، دون أي احتكاك مباشر، عبر مسابقات تم تصميمها لهم، وفق أفضل الممارسات العالمية من اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.
وأشار إلى أن وجود الأولمبياد الخاص الإماراتي لأول مرة في بطولة العالم، يرسخ مبادرة الإمارات الرائدة في عملية الدمج، ونقلها للعالم، لاسيما أن البطولة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة.

