وفاة اثنين من مشجعي نادي شبيبة القبائل في حادث سير

وفاة اثنين من مشجعي نادي شبيبة القبائل في حادث سير
13 سبتمبر 2025 17:02

 

الجزائر (د ب أ)
أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم وفاة اثنين من مشجعيه في حادث سير، أثناء عودتهما من مدينة وهران بغرب البلاد، بعد متابعة المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه مولودية الجزائر صفر/ 2، أمس الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين.
وكشف شبيبة القبائل في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، ان الأمر يتعلق بالمشجعين فريد مزيان، ومحمد فلوس، مشيراً إلى إصابة مشجع ثالث. وتقدم النادي الجزائري بتعازيه لعائلتي الفقيدين وأقربائهما، متمنيا الشفاء العاجل للمشجع الثالث. كما أوضح أن «الشابين اللذين رحلا مبكراً، غرس فيهما حباً لا حدود له لفريقنا وألوانه. سيبقى شغفهما وتفانيهما وذكراهما محفورة في قلوب جميع مشجعي كرة القدم ونادي شبيبة القبائل».

