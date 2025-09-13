الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كراوزر «ملك الحديد» في «مونديال أم الألعاب»

كراوزر «ملك الحديد» في «مونديال أم الألعاب»
13 سبتمبر 2025 17:55

 
طوكيو (أ ف ب)

احتفظ الأميركي راين كروزر بلقبه في مسابقة رمي الكرة الحديد للمرة الثالثة توالياً، باحتلاله للمركز الأول، في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.
وحقق كروزر رمية بلغت 22.34 متر، متقدماً على المكسيكي أوسييل مونوس مفاجأة النهائي بإحرازه الميدالية الفضية في رميته الأخيرة برقم قياسي وطني (21.97 م)، بينما نال بطل أوروبا الإيطالي ليوناردو فابري الميدالية البرونزية (21.94 م).
وأحرزت الكينية بياتريس تشيبيت ذهبية سباق 10 آلاف م، واجتازت البطلة الأولمبية في سباقي 5 آلاف و10 آلاف م في باريس الصيف الماضي وحاملة الرقم القياسي، المسافة بزمن 30:37:61 دقيقة في طريقها لإحراز ميداليتها الذهبية الأولى في العاصمة اليابانية.
وتفوقت تشيبيت على الإيطالية ناديا باتوكليتي صاحبة الفضية بتوقيت محلي (30:38:23 د)، والإثيوبية جوداف تسيجاي التي خسرت لقبها الذي حققته قبل عامين في بودابست واكتفت بالبرونزية (30:39:65 د).
اعتمدت الكينية البالغة 25 عاماً وتيرة مستقرة طوال السباق، حيث بقيت ضمن المجموعة مع مواطنتها أجنيس جيبيت نغيتيش، ومنافستها تسيجاي وباتوكليتي.
قبل 400 متر على النهاية، تسارعت تشيبيت في اللفة الأخيرة لتتجاوز تسيجاي ونجيتيش، وتنتزع المركز الأول من وصيفتها في أولمبياد باريس باتوكليتي.

اليابان
طوكيو
ألعاب القوى
أميركا
