«طوفان» بطل سباق النوف للمحامل الشراعية

13 سبتمبر 2025 18:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أسدل نادي أبوظبي للرياضات البحرية الستار على سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي أقيم لمسافة 20 ميلاً بحرياً بمشاركة 87 محملاً، وسط أجواء بحرية مثالية عكست عراقة الموروث الإماراتي وروح التحدي بين مختلف الأجيال من النواخذة والبحارة.
وشهد السباق تنافساً قوياً منذ لحظة الانطلاقة، وحتى خط النهاية أمام كورنيش أبوظبي، حيث تمكن المحمل «طوفان» للمالك حمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، من حصد المركز الأول، بعد أداء متميز، فيما حل في المركز الثاني المحمل «التبر» للمالك راشد محمد راشد بن غدير بقيادة النوخذة محمد سيف خلفان المهيري، وجاء ثالثاً المحمل «زيوريخ» للمالك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي.
كرم الفائزين في الختام ماجد عتيق المهيري، مشرف عام سباق النوف، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في النادي.
ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية بلغت قيمتها 3 ملايين و100 ألف درهم، مما أضفى على السباق المزيد من الحماس والندية حتى اللحظات الأخيرة.
وتابع السباق جمهور غفير من محبي الرياضات التراثية الذين توافدوا إلى كورنيش أبوظبي لمتابعة المنافسات، حيث امتزجت أجواء البحر بتراث الأجداد والآباء، وتزينت الساحة البحرية بالمحامل البيضاء التي خطّت لوحة جميلة تحاكي الماضي وتحتفي بالحاضر.
وأكدت اللجنة المنظمة أن سباقات المحامل الشراعية تمثل جسراً حقيقياً بين الأجيال، وتترجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحفاظ على التراث البحري وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب الحرص على إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب الخبرة والمشاركة في هذه المنافسات الأصيلة.
وفي ختام السباق، توجه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بخالص الشكر والتقدير إلى شركة أدنوك الشريك الاستراتيجي للنادي، على دعمها الدائم ومساندتها المستمرة التي كان لها الدور الكبير في إنجاح الفعاليات البحرية، وتعزيز حضورها إعلامياً ومجتمعياً، بما يواكب مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضات التراثية.

