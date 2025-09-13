نجل ولي عهد الفجيرة يتوج الفائزين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



الفجيرة (وام)



شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، جانباً من الجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات «البدلة» في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وكرّم نجل سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في عدد من منافسات البطولة التي تحظى بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأكاديميات والأندية على مستوى الدولة.



وتستمر منافسات البطولة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو حتى 14 سبتمبر الجاري.

وتحظى جولة البطولة بمشاركة 1600 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة، وجميع المراحل العمرية، بداية من فئات البراعم إلى فئات الكبار والأساتذة، ما يعكس مكانة البطولة وتطورها على مستوى الرياضية المحلية.