الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ناجلسمان: ألمانيا تفتقد للمواهب

ناجلسمان: ألمانيا تفتقد للمواهب
13 سبتمبر 2025 19:36

 
فرانكفورت (د ب أ)

قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، إن بلاده تفتقد للمواهب في بعض المراكز، مؤكداً دعمه لتوفير تدريبات أكثر عمقاً وتخصصاً.
وأضاف مدرب المنتخب الألماني، خلال إحدى الفعاليات الخاصة بكرة القدم للهواة في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن بعض المراكز تفتقد لأصحاب الإمكانات المتميزة. وأوضح ناجلسمان أن مراكز المهاجم والأظهرة ولاعبي الوسط هي المراكز التي تحتاج إلى تطوير.
ولاقت التصريحات تأييداً من ماركوس كورشه، المدير الرياضي لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي قال: «التدريب المتخصص مهم للغاية، لا شك في أن أمامنا بعض الوقت والعمل في ألمانيا».
وأوضح ناجلسمان: «من المهم التخصص في سن معينة وليس كل الأعمار، هناك تدريب متنوع يجب أن يتوفر».
وقال إن هانيس وولف، مدير المواهب في الاتحاد الألماني للعبة «يسعى حالياً إلى تطوير نظام يتيح للعديد من الأندية تقديم تدريب جيد، مما يزيد من احتمالية الاعتماد على متخصصين».

ألمانيا
منتخب ألمانيا
جوليان ناجلسمان
