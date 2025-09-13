الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كالياري.. «فوز المصالحة» في «الكالشيو»

كالياري.. «فوز المصالحة» في «الكالشيو»
13 سبتمبر 2025 19:52

 
روما (أ ف ب)

حقق كالياري فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه بارما 2-0، في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
ومنح المدافع الدولي الكولومبي جيري مينا التقدم لكالياري في الدقيقة 33، وأضاف لاعب الوسط ماتيا فيليتشي الثاني في الدقيقة 77.
وتصالح كالياري مع جماهيره، بعدما سقط في فخ التعادل على أرضه أمام فيورنتينا 1-1 في المرحلة الأولى، وخسر الثانية أمام مضيفه نابولي حامل اللقب 0-1، فرفع رصيده إلى أربع نقاط مرتقياً إلى المركز الخامس مؤقتاً.
في المقابل، مني بارما بخسارته الثانية هذا الموسم بعد الأولى أمام مضيفه يوفنتوس 0-2 في المرحلة الأولى، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة بتعادله مع ضيفه أتالانتا 1-1 في الثانية، تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

 

