الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بوستيكوجلو: أرسنال «لا يقاوم»!

بوستيكوجلو: أرسنال «لا يقاوم»!
13 سبتمبر 2025 19:54

 
لندن (د ب أ)

اعتبر الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنوتنجهام فورست، أن خسارة فريقه صفر- 3 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مخيبة للآمال، معتبراً في الوقت نفسه أن المنافس فريق جيد ومن الصعب مواجهته على أرضه.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها شبكة «تي إن تي سبورتس» الإنجليزية، عقب المباراة التي أقيمت في ملعب الإمارات: «لا يمكن أن ألوم اللاعبين، لكننا عانينا في السيطرة على المباراة، والهدف الثاني بعد فترة الراحة مباشرة سمح لهم بالابتعاد في النتيجة، الأمر محبط، لكن لا يمكن التقليل من جهد اللاعبين».
وعن تحسن أداء لاعبي نوتنجهام، خلال التدريبات، قال المدرب: «هذا الأسبوع من الإنصاف أن أقول كان مربكاً بعض الشيء بالنسبة للاعبين، كان أسبوع المباريات الدولية أيضاً؛ لذا لم يتمكنوا من المشاركة إلا يوم الخميس أو الجمعة ومع مدرب جديد، وأنا أحاول تطبيق أمور جديدة».
وأضاف: «لذا من المفهوم تماما أنهم ربما لم يتوصلوا إلى رؤية واضحة في الوقت الحالي، لكن من واجبي أن أحاول ترسيخ ذلك خلال الأسابيع القادمة، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك؛ لأن هناك مجموعة من اللاعبين مستعدة لتحقيق ذلك».
وعن اللاعبين الجدد، قال بوستيكوجلو: «هناك فرص، فلدينا ما يكفي من المباريات، كأس كاراباو، ثم الدوري الأوروبي على وشك الانطلاق، لقد شجعني أداء اللاعبين الذين شاركوا اليوم، ولهذا السبب تعاقدنا معهم، لكن لم يكن لديهم الوقت للاندماج مع الفريق، أنا متأكد من أنه مع بعض التدريبات وفرص المشاركة سنرى ما يمكنهم تقديمه».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
أرسنال
آنجي بوستيكوجلو
