الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة والنصر.. «التعادل الأول»

الجزيرة والنصر.. «التعادل الأول»
13 سبتمبر 2025 19:55

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
التعادل يحسم «قمة» الوصل والعين
«نمور كلباء».. مواجهة معقدة لـ «العنابي»!


تعادل الجزيرة والنصر 0-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو أول تعادل للفريقين هذا للموسم، ليصل «فخر أبوظبي» إلى «النقطة الرابعة»، و«العميد» إلى «النقطة السابعة».
بعد انتهاء مرحلة «جس النبض» بين الفريقين، جاءت المحاولة الأولى بتسديدة إبراهيم عادل مهاجم الجزيرة فوق مرمى النصر في الدقيقة 14، ورد النصر بهجمة منظمة، لتصل الكرة إلى كيفن أجوديلو داخل المنطقة، ويسدد كرة تصدى لها علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 15، وتكفلت عارضة الجزيرة بالتصدي لرأسية لوكا لاعب النصر في الدقيقة 26، وضغط الجزيرة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إلا أن الدقة غابت عن تسديدات لاعبيه.
تواصلت محاولات الفريقين مع بداية الشوط الثاني، وجاءت أخطر فرصة، عندما سدد عبدالله توري لاعب النصر كرة قوية على حافة المنطقة مرت بجوار مرمى الجزيرة في الدقيقة 60، ورد الجزيرة بتسديدة أرضية زاحفة من عبدالله رمضان مرت بمحاذاة مرمى النصر في الدقيقة 69، وتوقف اللعب أكثر مرة بسبب إصابات اللاعبين، مما أدى إلى تباطؤ إيقاع اللعب تدريجياً، حتى جاءت صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.
 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
النصر
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©