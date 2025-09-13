الجزيرة والنصر.. «التعادل الأول»



مراد المصري (أبوظبي)



تعادل الجزيرة والنصر 0-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو أول تعادل للفريقين هذا للموسم، ليصل «فخر أبوظبي» إلى «النقطة الرابعة»، و«العميد» إلى «النقطة السابعة».

بعد انتهاء مرحلة «جس النبض» بين الفريقين، جاءت المحاولة الأولى بتسديدة إبراهيم عادل مهاجم الجزيرة فوق مرمى النصر في الدقيقة 14، ورد النصر بهجمة منظمة، لتصل الكرة إلى كيفن أجوديلو داخل المنطقة، ويسدد كرة تصدى لها علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 15، وتكفلت عارضة الجزيرة بالتصدي لرأسية لوكا لاعب النصر في الدقيقة 26، وضغط الجزيرة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إلا أن الدقة غابت عن تسديدات لاعبيه.

تواصلت محاولات الفريقين مع بداية الشوط الثاني، وجاءت أخطر فرصة، عندما سدد عبدالله توري لاعب النصر كرة قوية على حافة المنطقة مرت بجوار مرمى الجزيرة في الدقيقة 60، ورد الجزيرة بتسديدة أرضية زاحفة من عبدالله رمضان مرت بمحاذاة مرمى النصر في الدقيقة 69، وتوقف اللعب أكثر مرة بسبب إصابات اللاعبين، مما أدى إلى تباطؤ إيقاع اللعب تدريجياً، حتى جاءت صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

