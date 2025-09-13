الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنريكي يركز على سلامة ديمبلي ودوي

إنريكي يركز على سلامة ديمبلي ودوي
13 سبتمبر 2025 19:58

 
لندن (د ب أ)

أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أهمية سلامة الثنائي عثمان ديمبلي وديزيري دوي، بعد إصابتهما مع منتخب فرنسا لكرة القدم، واضطر الثنائي للخروج من مباراة فرنسا التي فاز ت فيها 2- صفر على أوكرانيا بتصفيات كأس العالم، حيث سيخضع ديمبلي لـعلاج تأهيلي لمدة 6 أسابيع، بعد الإصابة في أوتار الركبة، بينما سيحتاج دوي لشهر تقريباً من أجل التعافي من إصابة في ربلة الساق.
وعقب هذه الأخبار، وقبل فترة حافلة بالمباريات لباريس سان جيرمان، وجه النادي الفرنسي رسالة إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم الأسبوع الماضي، يطالب فيه باعتماد بروتوكولات طبية جديدة.
وبسؤاله عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق ضد لانس، قال إنريكي: «لا يوجد ما يمكنني قوله، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، لن يحسن ذلك من صحة اللاعبين المصابين».
وأضاف: «كمدرب وجهاز فني والطاقم الطبي أهم شيء بالنسبة لنا هو صحة اللاعبين هذا ما نركز عليه، وليس لدي ما أضيفه».
وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالطبع اشعر بالقلق على كل لاعب مصاب، أفعل ذلك في كل مرحلة من الموسم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».
وأضاف: «نحن فقط نركز على صحة اللاعبين وتحسين لياقتهم البدنية؛ لأن هذا هو أهم شيء بالنسبة لي وللنادي».

