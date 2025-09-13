الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تتأهل إلى بطولة العالم للمضمار في تشيلي

الإمارات تتأهل إلى بطولة العالم للمضمار في تشيلي
13 سبتمبر 2025 20:43
13 سبتمبر 2025 20:43

 
دبي (وام)

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات تأهل الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للمضمار، المقررة في تشيلي أواخر أكتوبر المقبل، وذلك في سباق المطاردة الفردية، التخصص الذي يتألق فيه نجم المنتخب الوطني محمد المطيوعي، جاء ذلك في بيان صادر من اتحاد الدراجات الهوائية.
ويحمل المطيوعي في سجله إنجازات لافتة، أبرزها فوزه بالمركز الثاني في بطولة آسيا الأخيرة، إضافة إلى تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس آسيا للمضمار التي أقيمت مؤخراً في تايلاند في التخصص نفسه، ما أهّله عن جدارة لتمثيل الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير.

الإمارات
الدراجات
الاتحاد الدولي للدراجات
تشيلي
محمد المطيوعي
