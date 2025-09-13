الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دورتموند على قمة «البوندسليجا» بـ «النصر السهل»

دورتموند على قمة «البوندسليجا» بـ «النصر السهل»
13 سبتمبر 2025 20:46

 
برلين (رويترز)

حقق بروسيا دورتموند فوزاً سهلا 2-صفر على عشرة من لاعبي مضيفه هايدنهايم، ليتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد ثلاث مباريات.
وكان هايدنهايم الذي سيحتفل مدربه فرانك شميت الأسبوع المقبل بمرور 18 عاماً على بداية تدريبه للفريق، يتطلع إلى إنهاء مسيرة هزائمه في الدوري، لكن سرعان ما تلقى الفريق ضربة قوية، بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة، بخروج ليارت باكارادا بسبب إصابة في الركبة.
وما زاد الطين بلة أن الفريق أصبح بعشرة لاعبين في الدقيقة 21، عندما حصل بودو زيفزيفادزه على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل متأخر على فيلكس نميتشا.
وكانت مسألة أمر فقط، حتى أحرز دورتموند هدف التقدم، ووضع سيرو جيراسي فريقه في المقدمة بضربة رأس في القائم البعيد في الدقيقة 33 ليسجل في مباراته الثامنة تواليا في الدوري.
وأصبح اللاعب الغيني الدولي ثالث لاعب أجنبي فقط في تاريخ الدوري الألماني يصل إلى هذا الرقم.
وتأكد دورتموند من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعد أن وضع ماكسيميليان باير الكرة في الشباك مستغلا تمريرة عرضية من كريم أديمي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وحاول صاحب الأرض العودة في الشوط الثاني مع تراجع أداء الضيوف قليلاً، لكن دورتموند، الذي يسافر إلى إيطاليا يوم الثلاثاء لمواجهة يوفنتوس في مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، حافظ على فوزه ليتصدر جدول الترتيب بسبع نقاط.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
