فضية وبرونزية لمنتخب التجديف في «الآسيوية»

13 سبتمبر 2025 20:56


 
أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب التجديف الحديث ميداليتين، فضية وبرونزية، في نهائي بطولة آسيا للتجديف الشاطئي التي أقيمت في مدينة زوشان الصينية، وتُوج بالميدالية الفضية، الثنائي حمد المطروشي وخميس غانم في فئة زوجي رجال-نخبة، بينما كانت البرونزية من نصيب شمسة الشرياني وفاطمة خلف ضمن فئة زوجي بنات أقل من 19 عاماً.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، منتخبنا الوطني، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانتنا المتميزة في رياضة التجديف على المستوى الآسيوي، وقال: «هذا النجاح يُظهر قدرة الشباب الإماراتي على المنافسة الدولية ويعزز الثقة في مواصلة تحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية القارية والعالمية».

