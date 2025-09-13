أرتيتا يشيد بثنائية زوبيمندي وهجوم أرسنال



لندن (د ب أ)



أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بمواطنه الإسباني مارتن زوبيمندي الذي سجل هدفين، وزملائه في الهجوم، بعد الفوز على نوتنجهام فورست 3 - صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صرح أرتيتا عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء «قدمنا أداءً رائعاً، لأن أول مباراة بعد التوقف الدولي تبقى محط ترقب كبير بشأن رد فعل اللاعبين بعد العودة مجدداً من منتخبات بلادهم». أضاف المدرب الإسباني «الفوز بثلاثة أهداف والخروج بشباك نظيفة أمر مهم للغاية، وبعض اللاعبين شاركوا أساسيين لأول مرة هذا الموسم، لذا أنا راض للغاية عن الأداء».

وانتقل للإشادة بمواطنه الإسباني زوبيمندي، قائلاً «لقد سجل هدفين رائعين، ونشعر بحضوره وبصمته وتواجده منذ انضمامه لصفوف النادي، حضوره يبقى ملموساً بقوة في أرض الملعب، وسجل أكثر من هدف، فماذا نطلب أكثر من ذلك؟».

وأثنى ميكيل أرتيتا أيضاً بالثلاثي الهجومي نونو مادويكي وفيكتور جيوكيريس وإيبريتشي إيزي، قائلاً «لقد قدموا أداءً متميزاً ومتكاملاً، وكانوا رائعين، نونو شكل خطورة كبيرة، وفيكتور كان ذكياً للغاية، وكان بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة، وإيزي كان مختلفاً وسريعاً».

واستطرد «الصعوبة في اختيار التشكيل الأساسي أمر أتطلع إليه كثيراً؛ لأن المنافسة في الدوري الإنجليزي قوية، وقوام جميع الفرق قوي، وأريد منافسة داخلية بين لاعبي الفريق».

وأشار ميكيل أرتيتا في ختام تصريحاته «كاي هافيرتز سيغيب عنا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وبوكايو ساكا يحتاج لبضعة أسابيع ليكون جاهزاً؛ لذا نحن في حاجة إلى بدلاء متميزين؛ لأن المنافسة في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية».