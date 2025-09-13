ريال مدريد يواصل «البداية المثالية» رغم «الظروف القهرية»



سان سيباستيان (رويترز)



سجل كيليان مبابي هدفاً وصنع هدفاً آخر لزميله أردا جولر، ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد، ويواصل الفريق بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، رغم أنه لعب أغلب زمن المباراة بعشرة لاعبين.

وقدم ريال مدريد بداية قوية، وكاد أن يتقدم في الدقيقة الثانية، عندما قاد مبابي هجمة مرتدة سريعة، ومرر الكرة إلى جولر ليسدد في الشباك، لكن تقنية الفيديو أشارت إلى تسلل المهاجم الفرنسي بهامش ضئيل خلال بناء الهجمة.

وعوض مبابي الفرصة بعدها بعشر دقائق، إذ انقض على تمريرة خاطئة من ميكل جوتي إلى إيجور زوبيلديا، واندفع دون رقابة نحو المرمى، قبل أن يسدد في مرمى الحارس أليكس ريميرو بلمسة أنيقة على يساره.

وأصبحت مهمة ريال مدريد أصعب بشكل كبير، عندما تلقى المدافع دين هويسن بطاقة حمراء مباشرة، بعد نصف ساعة من اللعب، بداعي عرقلة ميكل أويارزابال خلال هجمة خطيرة.

وتقدم لاعبو ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو بشكوى شديدة للحكم خيسوس جيل مانزانو، زاعمين أن أويارزابال كان بعيداً عن منطقة الجزاء وغير قريب من التسجيل، لكن الحكم تمسك بقراره ولم تتدخل تقنية الفيديو.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي «اعتقدت أنها كانت بطاقة صفراء واضحة، وأنا أشاهد المباراة من خط التماس، وبعد إلقاء نظرة فاحصة على الإعادة، أصبحت أكثر يقينا من أنها لا تستحق بطاقة حمراء مباشرة».

وأضاف «لكنني فخور بلاعبي فريقي الذين واصلوا القتال وحققوا الفوز، أتيحت لنا فرص جيدة لتسجيل المزيد من الأهداف، وحافظنا على نظافة شباكنا، شعرتُ بإيجابية كبيرة إزاء الجهد الجماعي وروح الفريق التي أظهروها على أرض الملعب».

ورغم النقص العددي، ضاعف ريال مدريد تقدمه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما سجل جولر من مسافة قريبة، بعد انطلاقة رائعة من مبابي على الجهة اليسرى، إذ مرر الكرة ببراعة للاعب الوسط التركي داخل منطقة الجزاء المزدحمة.

وقلص سوسيداد الفارق بهدف سجله أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بعد لمسة يد من داني كاربخال الذي شارك أساسياً في مركز الظهير الأيمن، إذ قرر ألونسو إبقاء ترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء.

لكن الضيوف استفادوا من تألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة وصمدوا ليحققوا فوزاً صعباً يبقيهم في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

وظل سوسيداد بلا فوز وتجمد رصيده في المركز 17 عند نقطتين، ويتقدم بمركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.