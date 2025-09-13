الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كوفاتش يتحلى بالتواضع بشأن فرص دورتموند في التتويج بـ«البوندسليجا»

كوفاتش يتحلى بالتواضع بشأن فرص دورتموند في التتويج بـ«البوندسليجا»
13 سبتمبر 2025 21:51

 
دورتموند (د ب أ)

فضل الكرواتي كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند التحلي بالتواضع، فيما يتعلق بطموحات التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد الفوز على ملعب هايدنهايم بهدفين.
وبعد المباراة، قال ماكسيميليان باير، صاحب الهدف الثاني، لشبكة «سكاي» أن دورتموند «يريد أن يكون بطلاً»، لكن كوفاتش، قال مبتسماً إنه سيعيد لاعبه إلى أرض الواقع.
وذكر كوفاتش، بتأخر دورتموند بفارق 25 نقطة عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الموسم الماضي، وأكد «أنا أكبر سنا قليلاً، لن أسمح لنفسي بأن أخدع».
وأضاف: «علينا أن نضمن مقعداً في دوري أبطال أوروبا بأسرع وقت ممكن».
وانتظر دورتموند حتى الجولة الأخيرة من الموسم الماضي لحصد بطاقة التأهل لدوري الأبطال.
وأكد كوفاتش أنه بعد ثلاث مباريات من موسم البوندسليجا، لم يصعد أو يهبط أي نادٍ، ولم يتوج أي فريق بالبطولة بعد.
وأوضح المدرب الكرواتي أنه أداء دورتموند حتى الآن بتحقيقه انتصارين مقابل تعادل وحيد، يدعو إلى التفاؤل.
ويستعد دورتموند الآن لمباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
كوفاتش
