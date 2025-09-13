الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يضرب الإنتر في «ديربي إيطاليا»

يوفنتوس يضرب الإنتر في «ديربي إيطاليا»
13 سبتمبر 2025 22:21

 
تورينو (د ب أ)

خطف يوفنتوس فوزاً مثيراً على ضيفه إنتر ميلان 4-3، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانتهى «ديربي إيطاليا» بفوز يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي، وهي الثانية في آخر ثلاث مباريات، بعدما فاز الفريق الملقب بالسيدة العجوز على منافسه في فبراير الماضي بهدف، وقبل ذلك كان التعادل 4-4 هو المسيطر على النتيجة.
وحقق يوفنتوس فوزه رقم 89 على إنتر ميلان في تاريخ المواجهات ببطولة الدوري، وهو الفوز رقم 97 له على منافسه في كل البطولات.
ورفع يوفنتوس، الذي يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول مسجلاً العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد إنتر ميلان الذي سيحل ضيفاً على أياكس الهولندي يوم الأربعاء، عند ثلاث نقاط ليحتل المركز السابع.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 14 عن طريق مدافعه الإنجليزي لويد كيلي، قبل أن يتعادل إنتر ميلان عن طريق هاكان شالهان أوغلو في الدقيقة .30 وفي الدقيقة 38 سجل كينان يلدز الهدف الثاني ليوفنتوس، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق شالهان أوغلو مجدداً في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 76 سجل ماركوس تورام الهدف الثالث لإنتر ميلان، لكن شقيقه الأصغر ولاعب يوفنتوس كيربن تورام سجل هدف التعادل في الدقيقة 82، وبينما تتجه المباراة نحو التعادل، سجل فاسيلي أدزيتش الهدف الرابع الحاسم ليوفنتوس الذي حقق فوزاً ثميناً في ديربي إيطاليا.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
إنتر
إنتر ميلان
