التعادل يحسم «قمة» الوصل والعين



معتز الشامي (دبي)



حسم التعادل 1-1 قمة الوصل والعين، في ختام «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد زعبيل، وسجل سيرجينهو هدف الوصل في الدقيقة 47، بينما أحرز لابا كودجو هدف العين في الدقيقة 58، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 7 نقاط في وصافة الترتيب، بالتساوي مع شباب الأهلي «المتصدر» والنصر «الثالث»، ويملك «الإمبراطور 4 نقاط في المركز الثامن.

وشهدت المباراة بداية قوية من العين الذي هدد مرمى الوصل مبكراً عبر بالاسيوس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد الوصل بمحاولة خطيرة في الدقيقة 33، تألق خالد عيسى حارس العين في إبعادها، وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ محمد علي حارس الوصل مرماه من تسديدة صاروخية جديدة لبالاسيوس.

وفي الشوط الثاني، افتتح البرازيلي سرجينيو التسجيل للوصل في الدقيقة 47 من «لمسة مباشرة» داخل الشباك، لكن العين لم يتأخر كثيراً، حيث نجح لابا كودجو في إدراك التعادل في الدقيقة 58، بعد تسديدة قوية سكنت مرمى «الإمبراطور».

وكاد الوصل أن يتقدم مجدداً، عندما أحرز ماتيوس سالدانيا هدفاً ثانياً برأسية رائعة في الدقيقة 65، لكن الحكم ألغاه للتسلل، وواصل الفريقان تبادل الهجمات، أبرزها تسديدة صاروخية من تراوري في الدقيقة 71 تصدى لها محمد علي، لينتهي اللقاء بتعادل مستحق بين الفريقين.