توتنهام يستعيد التوازن بـ«قسوة»!



لندن (د ب أ)



استعاد توتنهام توازنه بفوز ثمين خارج أرضه في الديربي اللندني أمام جاره وستهام يونايتد بنتيجة 3 - صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

عاد توتنهام بهذا الفوز لطريق الانتصارات، ويعوض خسارته في الجولة الماضية أمام بورنموث، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني «مؤقتاً» متخلفاً بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب الصدارة، ومتفوقاً بفارق الأهداف عن ليفربول حامل اللقب، وبورنموث، صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وسيلتقي ليفربول مع بيرنلي، الأحد، في إطار منافسات نفس الجولة، بينما لم يهنأ وستهام بفوزه في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز 18 بجدول الترتيب.

أحرز توتنهام أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم بعد مرور دقيقتين بضربة رأس للسنغالي باب سار بعد ركلة ركنية نفذها الهولندي، تشافي سيمونز، المنضم من لايبزج الألماني هذا الصيف.

وزادت الأمور تعقيداً على وستهام بطرد نجم خط وسطه، توماس سوتشيك، ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد بالينيا، لاعب وسط توتنهام، في الدقيقة 54 من المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي.

واستغل توتنهام النقص العددي، وأضاف هدفاً ثانياً سجله لوكاس بيرجفال في الدقيقة 57 بعد تمريرة طولية من المدافع الأرجنتيني، كريستيان روميرو، قائد الفريق، وبعدها مهد بيرجفال كرة إلى ميكي فان دي فين، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، كرة استقرت في الشباك ليختتم ثلاثية توتنهام في الدقيقة 64 .

ويرفع هذا الفوز من معنويات توتنهام قبل انطلاقة مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف فياريال الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها يحل ضيفاً على برايتون، يوم 20 سبتمبر الجاري، في الجولة القادمة من الدوري.

أما وستهام يونايتد، ستزداد الضغوط على مدربه جراهام بوتر، قبل مباراتي كريستال بالاس وإيفرتون في الجولتين القادمتين من الدور ييومي 20 و29 من الشهر الجاري.