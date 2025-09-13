بايرن ميونيخ يستعرض بـ «خماسية»



ميونيخ (رويترز)



أحرز هاري كين متصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدفين، ليقود بايرن ميونيخ حامل اللقب للفوز 5-صفر على ضيفه هامبورج الصاعد، ليحقق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم.

واحتاج الفريق البافاري الذي يستضيف تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، إلى 29 دقيقة فقط، لحسم المباراة بتسجيل أربعة أهداف، ليحتفل الفريق بأحدث مهرجان أهداف على أرضه أمام هامبورج الذي استقبلت شباكه 55 هدفاً في آخر تسع زيارات إلى ملعب البايرن.

ويحتل البايرن صدارة الترتيب بتسع نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-صفر على ملعب هايدنهايم.

وكان هامبورج الذي عاد إلى الدوري الألماني بعد سبعة مواسم في الدرجة الثانية، يخطط للقتال لكن آماله تحطمت بعد ثلاث دقائق عندما سدد سيرج جنابري كرة قوية من زاوية ضيقة ليضع صاحب الأرض في المقدمة.

وضاعف ألكسندر بافلوفيتش تقدم بايرن بعد ست دقائق قبل أن يسجل كين في الدقيقة 26 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 3-صفر، ثم سجل لويس دياز هدفاً آخر بعد ثلاث دقائق بعد كرة ارتطمت وغيرت اتجاهها إلى الشباك.

وتراجع بايرن ميونيخ بعد نهاية الاستراحة، لكنه لم يتوقف عن التسجيل، إذ أحرز كين هدفه الخامس في الدوري بعد مرور ساعة من زمن اللقاء، قبل أن يسدد مايكل أوليسي في إطار المرمى في أواخر المباراة.