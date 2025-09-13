الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن والعربي وحتا إلى ربع نهائي تصفيات «البطولة الأغلى»

دبا الحصن والعربي وحتا إلى ربع نهائي تصفيات «البطولة الأغلى»
14 سبتمبر 2025 01:42

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجزت فرق دبا الحصن والعربي وحتا مقاعدها في ربع نهائي التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعدما نجحت في تجاوز منافسيها في الدور الأول.
وتفوق دبا الحصن على الجزيرة الحمراء بهدفين، فيما تخطى العربي نظيره الفجيرة  4-2، بينما احتاج حتا إلى ركلات الترجيح ليتغلب على ضيفه سيتي 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على استاد حمدان بن راشد.
وتستكمل مباريات الدور الأول اليوم بإقامة أربع مواجهات تجمع العروبة مع الإمارات، مصفوت أمام مجد، الذيد في مواجهة جلف يونايتد، ويونايتد أمام الاتفاق، بينما ضمن الحمرية تأهله المباشر إلى الدور ربع النهائي.
وتُقام التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي بالطريقة نفسها، ليحجز فريقان فقط بطاقتي الصعود إلى دور الـ16 ويلتحقان بأندية دوري المحترفين الـ14 في البطولة الأغلى.

