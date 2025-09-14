الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القضاء البرازيلي يعلّق إيقاف هنريكي

القضاء البرازيلي يعلّق إيقاف هنريكي
14 سبتمبر 2025 10:15

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
أعلن فلامنجو، متصدر الدوري البرازيلي في كرة القدم، أن القضاء الرياضي علّق إيقاف نجمه المهاجم البرازيلي برونو هنريكي لمدة 12 مباراة، بعدما عوقب أخيراً بتهمة تفضيل أصدقائه والتلاعب في نتائج المباريات عبر مواقع إلكترونية.
وأفاد فلامنجو، ومقره ريو دي جانيرو، أن المحكمة العليا للعدالة الرياضية «قبلت طلب تعليق» العقوبة، حتى تنظر المحكمة في استئناف المهاجم.
وأضاف النادي أن برونو هنريكي (34 عاماً) الذي يصرّ على براءته، سيتمكن بالتالي من المشاركة في مبارياته المقبلة في الدوري الذي يتصدره بفارق نقطة عن بالميراس (47 مقابل 46) وكوبا ليبرتادوريس المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويواجه برونو هنريكي أيضاً إجراءات قانونية في هذه القضية، حيث يُتهم بتعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مراهنين من محيطه، وهو ما قد يُعرّضه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
تعود هذه الحادثة إلى مباراة خسرها فلامنجو أمام سانتوس 1-2 في برازيليا في نوفمبر 2023. تلقى لاعب فولفسبورج الألماني السابق بطاقة صفراء لارتكابه خطأ، ثم إنذاراً ثانياً لإهانته الحكم، ما أدى إلى طرده.

أخبار ذات صلة
بالميراس يطارد فلامنجو على صدارة الدوري البرازيلي
فلامنجو يعزز الصدارة البرازيلية بالفوز الكاسح
فلامنجو
بالميراس
الدوري البرازيلي
آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©