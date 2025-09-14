الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يُهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي بثلاثية

ميسي يُهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي بثلاثية
14 سبتمبر 2025 10:19

شارلوت (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مولر.. «هاتريك» في يوم الميلاد السادس والثلاثين
رونالدو يهزم ميسي في المزاد!

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت أف سي 0-3، وفرض الألماني توماس مولر نفسه نجماً لفريقه فانكوفر، بتسجيله ثلاثية، وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم.
على ملعب «بنك أوف أميركا»، حصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء انبرى لها ميسي (38 عاماً) بطريقة بانينكا، إلّا أن الحارس الكرواتي كريستيان كافلينا التقطها بسهولة.
ولعب إنتر ميامي الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس (79)، من دون مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات، بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز، عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأميركية - المكسيكية في نهاية أغسطس.
قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، بعد الخسارة: «أنا قلق بالتأكيد. الخسارة 0-3. كنا نأمل في تقديم أداء جيد ومباراة جيدة بعد خسارة كأس الرابطتين. لم تكن الليلة التي تمنيناها، وسنحاول التعافي سريعاً».
وأكرم فانكوفر ضيافة فيلادلفيا بسباعية نظيفة، كان للمخضرم مولر (36 عاماً) الذي انضم إلى الفريق الشهر الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع بايرن ميونيخ، حصة الأسد منها، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 30 و45+1 من ركلتي جزاء و88.
وأضاف الأوروجوياني ماتياس لابوردا (18) والغاني إيمانويل سابي (24 و61) والبديل الكندي راين إيلومي (80) أهداف فانكوفر.
كما تألق الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون القادم حديثاً من توتنهام الإنجليزي، فافتتح التسجيل لصالح فريقه فريقه لوس أنجلوس أف سي الفائز على مضيفه سان خوسيه 4-2.

 

ميسي
توماس مولر
هيونج مين سون
آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©