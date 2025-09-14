الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كروفورد يضرب كل الأرقام بفوز تاريخي على ألفاريز

14 سبتمبر 2025 11:35

لاس فيجاس (أ ب)

أصبح الأميركي تيرينس كروفورد أول ملاكم يحصد ثلاثة ألقاب موحدة في الوزن المتوسط، بعد تغلبه على المكسيكي كانيلو ألفاريز بإجماع أراء القضاة مساء أمس، في النزال الذي جرى في لاس فيجاس ضمن موسم الرياض، ليحصد بذلك كروفورد لقب ببطولة الوزن المتوسط الفائق أمام جمهور قياسي بلغ أكثر من 70 ألف مشجع.
وسجل كروفورد انتصاره الثاني والأربعين من دون هزيمة، من بينها 31 انتصاراً بالضربة القاضية.
وفاز كروفورد البالغ من العمر 37 عاماً بالنزال بنتيجة نقاط 115/ 113 و116/ 112 و118/ 110، ليصبح كروفورد بالفعل أول رجل في حقبة الأحزمة الأربعة يوحد الألقاب في فئتين مختلفتين.

تيرينس كروفورد
موسم الرياض
